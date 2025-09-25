Abre otros frentes

Trump anuncia nuevos aranceles para productos farmacéuticos y camiones pesados en octubre; van desde 25% hasta 100%

“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado”, indicó Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump anuncia arancel de 100% a productos farmacéuticos que no tengan en construcción plantas en EU.
Trump anuncia arancel de 100% a productos farmacéuticos que no tengan en construcción plantas en EU. Foto: Especial
Por:
Cuahutli R. Badillo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de 25 por ciento para camiones pesados, de 100 por ciento a productos farmacéuticos, de 50 por ciento a gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, así como una tarifa de 30 por ciento sobre los muebles tapizados y que serán efectivos a partir del 1 de octubre, el mandatario señaló que las decisiones de imponer tarifas tienen el objetivo de proteger la seguridad nacional y combatir la “competencia externa desleal”.

“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos… Impondremos una tarifa del 50 por ciento a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1 de octubre de 2025. Además, cobraremos un arancel del 30 por ciento sobre los muebles tapizados… Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia externa desleal, impondré, a partir del 1 de octubre de 2025, un arancel del 25 por ciento a todos los “pesados (¡grandes!) Camiones”, indicó en tres publicaciones de su red social Truth.

En un momento más información.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy
Expresó su enfado por la sentencia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel