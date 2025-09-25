Trump anuncia nuevos aranceles para productos farmacéuticos y camiones pesados en octubre; van desde 25% hasta 100%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de 25 por ciento para camiones pesados, de 100 por ciento a productos farmacéuticos, de 50 por ciento a gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, así como una tarifa de 30 por ciento sobre los muebles tapizados y que serán efectivos a partir del 1 de octubre, el mandatario señaló que las decisiones de imponer tarifas tienen el objetivo de proteger la seguridad nacional y combatir la “competencia externa desleal”.
“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos… Impondremos una tarifa del 50 por ciento a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1 de octubre de 2025. Además, cobraremos un arancel del 30 por ciento sobre los muebles tapizados… Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia externa desleal, impondré, a partir del 1 de octubre de 2025, un arancel del 25 por ciento a todos los “pesados (¡grandes!) Camiones”, indicó en tres publicaciones de su red social Truth.
En un momento más información.