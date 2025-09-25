Trump anuncia nuevos aranceles para productos farmacéuticos y camiones pesados en octubre; van desde 25% hasta 100%

Trump anuncia arancel de 100% a productos farmacéuticos que no tengan en construcción plantas en EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de 25 por ciento para camiones pesados, de 100 por ciento a productos farmacéuticos, de 50 por ciento a gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, así como una tarifa de 30 por ciento sobre los muebles tapizados y que serán efectivos a partir del 1 de octubre, el mandatario señaló que las decisiones de imponer tarifas tienen el objetivo de proteger la seguridad nacional y combatir la “competencia externa desleal”.

“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos… Impondremos una tarifa del 50 por ciento a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1 de octubre de 2025. Además, cobraremos un arancel del 30 por ciento sobre los muebles tapizados… Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia externa desleal, impondré, a partir del 1 de octubre de 2025, un arancel del 25 por ciento a todos los “pesados (¡grandes!) Camiones”, indicó en tres publicaciones de su red social Truth.

