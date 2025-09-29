Hacer ‘grande’ a Banamex, el reto para Chico Pardo

Fernando Chico Pardo enfrentará importantes retos ahora que concluya el proceso para hacerse del 25 por ciento de Banamex. Tanto la calificadora internacional Moody’s Raitings como el presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa (CNCPIE), José Antonio Quesada, prevén que el empresario enfrente “vientos en contra”, aunque ven en él la oportunidad de hacer “grande”, una vez más, al banco.

Felipe Carvallo, vicepresidente de Instituciones Financieras de Moody’s Raitings, dijo que una vez que Banamex se separe completamente de Citi tendrá que recomponer su cartera. Mencionó que tienen “muchos depósitos”, un costo de fondeo “muy bueno” y añadió que es un banco “muy atractivo” para quien quiera comprarlo, aunque hizo énfasis en que el banco aún no está operando al 100 por ciento.

El Dato: Tras su separación en diciembre de 2024. Citi se adjudicó la banca comercial internacional, mientras que Banamex continuó con la banca de consumo nacional.

“Se quedaron un poco cojos. Ya no tienen su cartera comercial y mientras puedan antes recomponer al banco, independiente de Citi, será mejor para ellos”, comentó a La Razón, Carvallo.

Abundó en que aún es muy pronto para emitir una opinión más profunda, pero señaló que podría ser positivo que ya se empiece a ver esta restauración, pues recordó que el proceso de venta fue “muy largo”.

Por su parte, José Antonio Quesada dijo que Banamex necesita una inversión aproximada de 3.6 mil millones de dólares, equivalente a 40 por ciento de su valor total de la entidad, para que éste pueda competir, ya que aseguró que necesitará mejoras tecnológicas y operacionales. “Quizá Banamex cuente con menos de las mil 300 sucursales que actualmente tiene, en los próximos dos años”, previó.

El experto explicó que si la Oferta Pública de Adquisición (OPA) con la que se planea vender el resto del banco se da en buenas condiciones y mantienen los precios de las acciones, Chico Pardo tendrá una oportunidad de utilizar ese capital para recomponer el banco, lo que le demoraría aproximadamente tres o cuatro años, después de que se concrete esta operación en 2026.

“Si la OPA no es tan exitosa el proceso será más lento y tendrá que buscar otras fuentes de financiamiento”. Recordó que Citi le quitó los sistemas legacy a Banamex y desde que tomaron la decisión de vender al banco, le retiró otros servicios que antes le compartía.

“Y ahí van a tener que hacer la inversión para comprar sistemas nuevos. El otro paso es modernizar esa tecnología, modernizar el tema de las sucursales”, comentó. Quesada, quien fuera vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) añadió que también existen retos en el tema “cultural y transformacional” de los empleados.

Explicó que “es muy probable” que, con la nueva banca, con las nuevas sucursales, los colaboradores que están atendiendo las sucursales que tiene Banamex no necesariamente continúen.

“Sé que hay por escrito un compromiso con la plantilla de trabajadores de Banamex, la realidad es que esta presión de hacer el banco óptimo va a tener un cambio y van a tener que salir algunos empleados”, lamentó.

Agregó que los competidores de Banamex, como BBVA, Santander o Banorte, han hecho mucho para tener bancas digitales con una respuesta “mucho más ágil”, “más rápida” y “amigable” para sus clientes.

“Hay una incredulidad del cliente de tener un servicio adecuado, y generar esa credibilidad requiere de mucho esfuerzo comercial”, señaló

Añadió que la banca patrimonial la mantuvo Citi, lo que genera problemas para Banamex.

“La crema de los clientes la tiene Citi y la van a seguir atendiendo. Y el retail se lo van a dejar a Banamex. Bueno, pues ahí tiene que haber un renacimiento también de esa banca empresarial, de esa banca de pequeñas y medianas empresas”, añadió,

“Banamex también tiene que aspirar a buenos clientes y a clientes empresariales. Entonces es un gran reto, un reto que tiene Chico Pardo para darle la vuelta al banco”, agregó

El analista mencionó que si bien Banamex ocupa el cuarto lugar de los bancos mejor ranqueados en México, su posición va con tendencia a la baja; mientras que otras instituciones colocadas más abajo van con tendencia al alta y en rumbo de desplazarle.

“Esa imagen, el nombre Banamex, vende mucho. Sin duda es un nombre muy acreditado entre la población. Pero eso no quita que hay un sabor de banco difícil, de banco que es complicado para transaccionar”, dijo.

Sobre el papel de Chico Pardo en la búsqueda de inversiones, Quesada comentó que es un empresario “bien relacionado”, y Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) ha sido una historia de éxito, que le ha dado ganancias a sus socios de manera importante. “Creo que esa historia le precede y tiene varios empresarios importantes que todos lo conocen, todos conocen su trayectoria, su carrera desde que estuvo con el ingeniero Carlos Slim”, dijo.

Agregó que es una persona que sabrá revertir; sin embargo, hay que considerar que esto no llevará un par de años, por lo que, sostuvo, los empresarios que estén con él le tendrán que dar el voto de confianza de que va a poder revertir la posición actual del banco; no obstante dijo que éste no es un ejercicio de mediano, sino de largo plazo.