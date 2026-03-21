Ven alza de 1.2% en actividad económica

Para el mes de febrero se prevé un aumento de 1.2 por ciento de la actividad económica comparado con el mismo mes pero de 2025, y un alza de 0.1 por ciento en comparación con el primer mes del año, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del Inegi, la estimación de crecimiento de la actividad económica a razón de 1.2 por ciento anual se ve impulsada por el aumento de 1.9 por ciento en las actividades terciaras, aunque al mismo tiempo presenta una disminución de 1.9 por ciento por parte de las actividades secundarias.

El alza prevista de 0.1 por ciento en febrero de este indicador en su comparativa mensual, resulta del incremento de 0.2 por ciento de las actividades terciarias, y por parte de las actividades secundarias se estima una variación nula, 0.0 por ciento.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero de Banco Base, los datos que muestran el IOAE reflejan debilidad, pues de no observarse crecimiento mensual en marzo, “en el primer trimestre del año el PIB mostraría un crecimiento trimestral bajo de 0.09 por ciento, desacelerándose desde el crecimiento de 0.86 por ciento en el cuarto trimestre del 2025”.

“Por su parte, el crecimiento anual sería de 1.54%, desacelerándose desde el crecimiento de 1.79% en el cuarto trimestre del 2025”, agregó.