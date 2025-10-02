Walmart evoluciona para seguir ofreciendo Precios Bajos Todos Los Días

Hace 32 años, Walmart llegó a México con el propósito de ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Hoy, fiel a esa misión y entendiendo los nuevos hábitos y necesidades de sus clientes, la marca inicia un nuevo capítulo en su historia con su evolución “Porque la Vida Sucede Todos Los Días”.

Esta evolución tiene el objetivo de conectar con nuevas generaciones y reforzar su posición de liderazgo en la industria de autoservicios como el mejor destino de compra para las familias en México, donde encuentran todo lo que necesitan, gracias a productos y servicios con Precios Bajos Todos Los Días.

Momentos de cotidianidad. La marca busca conectar y apoyar a sus clientes a resolver las situaciones diarias, desde encontrar lo esencial, hasta darse pequeños gustos; dando acceso a un gran surtido de productos y soluciones para tener todo lo que necesitan en un solo lugar.

TE RECOMENDAMOS: Análisis de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal Subsecretaria de Hacienda reconoce aumento de deuda para 2025 y 2026

Innovación omnicanal. Mejora la experiencia de compra en los canales digitales, con la herramienta de One Hallway que permite que el cliente acceda a millones de productos en línea de una manera más fácil y sin fricciones.

Identidad gráfica. La nueva propuesta ayudará a darle más dinamismo a la marca. Su logo se refresca y junto con una nueva paleta de colores icónicos, brindan una nueva identidad a Walmart. Esta evolución se complementa con “Everyday Sans”, la nueva tipografía de Walmart diseñada para ser utilizada en todas las expresiones de la marca.

Transformación de tiendas. Diseño más brillante, colorido y audaz, con imágenes que dan calidez y representan la región donde se ubica la tienda. Se acompañará al cliente en todo momento, a través de señalización que da agilidad a la búsqueda de artículos y secciones.

A lo largo de más de tres décadas, Walmart se ha consolidado como parte de la vida de millones de hogares en México. Con cada visita, cada producto en el carrito y cada innovación en sus servicios, la marca ha crecido de la mano de sus clientes. Ahora, esa evolución se refleja en una nueva identidad que proyecta un Walmart más ágil, moderno y cercano al estilo de vida actual.

Este cambio es una declaración de su compromiso con el futuro del retail y la innovación para seguir acompañando a las familias mexicanas, ofreciendo valor, surtido y confianza todos los días, cumpliendo el propósito de ayudarles a ahorrar dinero y vivir mejor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR