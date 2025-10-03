Kapital Bank va por colocar OPI en México y EU

Kapital Grupo Financiero informó que en los próximos tres años buscará debutar en el mercado bursátil, a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), este movimiento involucraría tanto al mercado mexicano como al estadounidense, afirmó su director general, René Saúl.

“En los próximos tres años estaríamos buscando la OPI”, afirmó el ejecutivo en conferencia de prensa.

Recientemente, el Grupo Financiero alcanzó el codiciado estatus de “unicornio”, al superar el valor empresarial de los mil millones de dólares, este hito se dio luego de adquirir algunos activos y negocios de Intercam Banco, empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles de la droga en México.

Kapital informó sobre el cierre de su ronda de financiamiento Serie C por 86 millones de dólares. Con esta operación, la empresa duplicó su valuación en menos de dos años y alcanzó el punto de rentabilidad. La ronda fue liderada por Tribe Capital y co-liderada por Pelion Ventures, con la participación de Y Combinator, Marbruck Ventures y True Arrow.

“Nuestra visión siempre ha sido y se va haciendo equipar empresas para crecer. Obviamente ya como grupo financiero la gama de productos es más amplia y entonces tú puedes apoyar a las empresas de diferentes formas siempre con la misma visión”, comentó

René Saúl comentó que Kapital Grupo Financiero busca, “realmente”, ofrecer productos mucho más especializados a las necesidades de cada uno de sus clientes, en lugar de productos “estandarizados”.

“Yo creo que México tiene una ventaja competitiva en el mundo de la facturación electrónica. Y de ahí parte y nace Kapital”, aseguró.

Añadió que con la implementación de data, inteligencia artificial (IA) y alta tecnología, es como ahora Kapital se convirtió en un grupo financiero que además es un “unicornio”. “Y es como hemos construido Kapital desde el día 1 y por lo cual nos convertimos en un unicornio de inteligencia artificial, por cómo hemos manejado los datos de la facturación electrónica, no sólo en México, operamos también en Colombia, que también opera con la facturación electrónica”, agregó.

Añadió que desde Kapital el lema es “diferenciarse” y que les gusta desmarcarse de la banca tradicional, por lo que se consideran “un banco disruptor”.

Kapital Grupo Financiero celebró su roadshow ante clientes e inversionistas “Estrategias Financieras 360, impulsando empresas que transforman el futuro de México”, en el que además señalaron que estiman un crecimiento de 20 por ciento para 2026 en sus diferentes líneas de negocio.