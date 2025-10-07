Grupo México pierde 1.13 veces valor de Banamex

Grupo México perdió 190 mil 031 millones 850 mil pesos durante la jornada bursátil del lunes. La pérdida se dio después de que la compañía informara sobre su interés por adquirir el 100 por ciento de Banamex.

El costo de la entidad financiera corresponde a 168 mil millones de pesos, por lo que el Grupo de Germán Larrea habría perdido 1.13 veces el costo total de la institución bancaria, de acuerdo con un ejercicio realizado por La Razón.

El Dato: Grupo México es un conglomerado que tiene operaciones en minería, infraestructura y transporte, principalmente.

Cifras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destacan que el precio de las acciones pasaron de un costo de 160.81 pesos que registró al cierre del viernes, a 136.4 pesos por papel este lunes, lo que representó una pérdida de 15.43 por ciento. Cabe mencionar que el total de las acciones en circulación de este grupo es de 7 mil 785 millones.

Al respecto, analistas coincidieron en que dicha propuesta resultó negativa para la compañía, ya que argumentaron que inyectó incertidumbre entre los inversionistas del grupo, principalmente porque Grupo México no tiene experiencia en el sector financiero, pues su principal rubro es la explotación de recursos mineros.

“Prevemos que la acción (…) se deprecie significativamente (…) dado el potencial de una mayor complejidad corporativa”, indicaron analistas de Morgan Stanley en un documento.

Añadieron que la propuesta de la adquisición se trató de un anuncio “no esencial”, que además, afirmaron, sería penalizado por el mercado.

“Añadiría complejidad a la estructura corporativa de GMexico y un riesgo de ejecución significativo”, aseguraron.

Grupo México anunció una oferta vinculante para adquirir hasta el 100 por ciento de Grupo Financiero Banamex a Citigroup, quien indicó que su preferencia se encuentra en darle continuidad a la venta de 25 por ciento al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, así como colocar el 75 por ciento restante en una Oferta de Adquisición Inicial a través del mercado bursátil mexicano, se presume que hay pláticas para que ésta llegue a la BMV.

“Creemos que simplemente presentar la oferta por un activo cuestionado, muy alejado de los negocios principales tradicionales de Grupo México, resultará en una devaluación de las acciones”, añadieron los expertos de la firma.

Refirieron que la complejidad adicional a la estructura corporativa de Grupo México sería también causada porque “probablemente” se requeriría una reestructuración de Banamex, lo que implicaría una inyección de capital por parte del grupo.

“En nuestra opinión, vemos negativa la propuesta de Grupo México para sus accionistas, dado que de concretarse, esto incrementaría de manera importante su descuento por conglomerado, limitando la obtención de una valuación de mercado más eficiente”, señalaron economistas de Valmex Casa de Bolsa.

Explicaron que el riesgo aumentaría para los inversionistas que compren acciones del grupo, ya que estarían “expuestos” a una subsidiaria del sector financiero a través de Banamex, lo que no permitiría a los inversionistas diferenciar y seleccionar entre los diferentes negocios.

“Creemos que la integración de Banamex dentro de Grupo México pudiera volver el proceso de toma de decisiones de cada subsidiaria: minera, transporte, infraestructura y financiero, más lento y menos especializado”, añadieron.