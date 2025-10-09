Gobierno mete calma y apuesta a tiempos de negociaciones en T-MEC

Mientras el Gobierno busca tranquilizar a la población sobre el destino del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), comienzan a surgir escenarios posibles que se tendrían que implementar en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida finalizar el acuerdo tripartito e iniciar tratados bilaterales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia mañanera que el “T-MEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México; es decir, pasó por el Congreso”, por lo que si se quiere hacer cambios, entonces se tendría que hacer una revisión amplia del acuerdo.

El Tip: En los primeros siete meses del año, México fue el principal proveedor de EU en equipo mecánico y sus partes, vehículos, aparatos eléctricos, frutas y comestibles.

Óscar Rojas, profesor de Economía Política en la UNAM, destacó en entrevista con La Razón, que puede haber cambios en el acuerdo trilateral, pero enfatizó en que, actualmente, la competencia comercial es entre el mercado norteamericano y el asiático, y en ese sentido, “jugar a establecer otro tipo de mecanismo” que no sea el T-MEC, podría ser riesgoso “para los propios fines de EU”. Ya que la fortaleza de la región es “la capacidad de coordinación e industrialización” con el tratado.

“Si bien pudiera haber reorganizaciones, recordar el hecho de que el mercado norteamericano como un conjunto está en competencia con el mercado asiático, entonces, uno de los instrumentos que se tienen para acelerar esa competencia, es precisamente la capacidad de coordinación e industrialización de la zona norteamericana y jugar a establecer otro tipo de mecanismo puede ser riesgoso para los propios fines de los EU”, agregó.

51.3 mil mdd, el valor de las ventas mexicanas de aparatos eléctricos

506.9 mil mdd, el valor del comercio total entre México y EU a julio

Además, mencionó que no hay ningún país que pueda tener éxito en la “actual economía global” de forma aislada, ya que ahora todo se basa en la reorganización de la competencia a través de intermercados; es decir, de distintos bloques geopolíticos, “y una separación mal hecha, pues obviamente sigue siendo un balazo en el pie”, acotó

A su vez, Raúl Feliz, maestro en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó en entrevista con Al Mediodía con Solórzano, que en caso de que finalizara el T-MEC se daría un periodo de seis años donde el acuerdo continuaría hasta que desapareciera; no obstante, si Trump quisiera presionar “de forma política y no legal” se podría dar paso a la reestructuración del acuerdo, y si los gobiernos de México y Canadá trabajan coordinados y “con un mismo objetivo” podría continuar.

El especialista recordó que, aunque se impulse un tratado comercial bilateral “no va a cambiar mucho la realidad de la concentración del comercio entre México y EU y de Canadá con EU”, pero para negociar con el presidente Trump es más conveniente para ambos países que siga vigente el T-MEC, “si se coordina la posición de México y Canadá, que no siempre se hace, se gana un mayor peso a la hora de la negociación con Washington, especialmente con Trump”.

El Dato: Entre enero y julio, el déficit comercial acumulado de EU con México se ubicó en 112.5 mil mdd, 17.7% más que en 2024.

Asimismo, agregó que lo más preocupante no es la declaración del republicano, sino que, desde hace unos meses, empresarios y los conservadores de Canadá ya habían planteado que se hicieran acuerdos bilaterales.

“Eso es lo que más me preocupa, que un sector de la sociedad, de la economía, de la clase política canadiense esté presionando en esa dirección. Los conservadores, algunos gobernadores estatales y empresarios consideran que a ellos le iría mejor en una negociación bilateral”, dijo.

Ante ello, BBVA México consideró que si el T-MEC finaliza y el presidente Trump decide llegar a un acuerdo bilateral, México aún tiene “oportunidades claras” y podría tener un “buen tratado” ya que la integración entre ambos países podría profundizarse más, aunque lo ideal, sería la multilateralidad, al permitir mayor productividad para los socios.

“Creemos que, desde un punto de vista económico, lo óptimo es que el tratado continúe con los tres países porque hay sinergias que los hacen ser más productivos. Ahora, si EU prefiere el camino bilateral, México puede aspirar a tener un buen tratado en el que la integración entre ambos se vaya a profundizar más.

“Nuestro escenario base es que las ventajas y sinergias de que México y EU estén integrados en cadenas de valor son tan fuertes que vamos a acabar con mayor integración”, indicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

Sostuvo que con el T-MEC hay “sinergias claras”, como en temas energéticos, y sobre todo las cadenas de valor son complementarias, pero si a pesar de eso, el acuerdo se transforma en bilateral, “México también podría tener oportunidades claras de seguir atrayendo inversión”.

A su vez, Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el T-MEC se mantiene firme y que el Gobierno federal está tranquilo, porque los procesos para iniciar la revisión se han realizado “de manera ordenada”.

Destacó que ya iniciaron las consultas públicas de evaluación del acuerdo, entonces “hay tratado para rato. En este momento están en consultas públicas y habrá que atenderlas. Los tiempos se apuntan para que el próximo año empecemos la revisión del tratado”.

E insistió en que México está listo para “seguir avanzando en la revisión, es un tratado que nos conviene a todos, estuvo aquí hace poco el primer ministro (Mark) Carney, que también tiene una perspectiva en favor de la revisión y la renovación del tratado, así que las cosas van apuntando en la dirección correcta”.

Ayer, Trump mencionó, en su reunión con el primer ministro canadiense, que su gobierno puede renegociar el tratado que tienen los tres países, pero añadió que podría iniciar un acuerdo con Canadá y otro con México, y aseguró que buscaba “hacer lo que sea mejor para este país y teniendo muy presente a Canadá”.