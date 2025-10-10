La “firma matemática” de Carlos Slim se vuelve viral tras entrevista en Cracks Podcast

Su reflexión sobre la firma como "una integral definida" en el Cracks Podcast se volvió viral, combinando humor, filosofía y negocios.

En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas por clips que muestran una singular reflexión de Carlos Slim, empresario y uno de los hombres más ricos de México.

La frase de Carlos Slim sobre la “firma matemática” se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, tras su participación en el Cracks Podcast, conducido por Oso Trava.

En el episodio titulado “Carta a la Juventud, Principios de Vida, Matrimonio, Arte y Filantropía”, el empresario explicó de manera peculiar cómo entiende la firma en el mundo de los negocios y la vida: “No pongo la firma porque la firma es matemática… la integral es una integral definida.”

El fragmento, que circula ampliamente en redes sociales, se ha compartido miles de veces, generando comentarios que van desde la sorpresa hasta la admiración por su forma de mezclar humor, filosofía y matemáticas.

Este momento refleja el estilo metódico y estructurado de Slim, y se ha convertido en el eje de atención de los usuarios.

Más allá de la viralidad de este breve fragmento, la entrevista completa abarca otros temas de relevancia.

Slim compartió su visión sobre la educación y la formación de jóvenes, la ética laboral, la importancia de la disciplina y la constancia, así como su enfoque hacia la filantropía y la inversión responsable. También abordó aspectos más personales, como su perspectiva sobre el matrimonio, la familia y los principios de vida que lo han guiado durante décadas.

El episodio completo del Cracks Podcast ha visto un notable aumento en reproducciones desde la viralización del clip de la firma, consolidando a Oso Trava como un referente de entrevistas profundas con líderes empresariales y figuras de relevancia en América Latina.

Medios digitales han retomado partes de la conversación, resaltando tanto el ingenio de Slim como su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera accesible.

La “firma matemática” se ha convertido, así, en un símbolo de la capacidad de Slim para transmitir enseñanzas con un toque de originalidad y humor.

Este fenómeno demuestra cómo declaraciones breves de figuras públicas pueden generar un impacto masivo, reforzando la conexión entre líderes históricos del empresariado y las audiencias jóvenes en el entorno digital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL