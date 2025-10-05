Telcel Ultra: ¿Qué beneficios incluye el nuevo plan?

La compañía de teléfonos móvil cuenta con nuevos planes llamados Telcel Ultra, los cuáles están disponibles desde el 2 de octubre con internet ilimitado.

Telcel es la compañía de telecomunicaciones del empresario Carlos Slim, y tan sólo al cierre del 2T25 contaba con aproximadamente 83.3 millones de usuarios.

El nuevo plan Telcel Ultra busca que la compañía de telefonía móvil vuelva a posicionarse como el líder en telecomunicaciones, pues promete que los usuarios que adquieran este paquete de datos móviles cuenten con internet ilimitado.

TE RECOMENDAMOS: Rinde homenaje a Tlaxcala Lotería Nacional celebra la historia de Tlaxcala a 500 años de su fundación

¿Qué beneficios incluye Telcel Ultra?

Telcel Ultra cuenta con modalidad abierta y controlada, y mantiene los servicios de llamadas, mensajes y WhatsApp ilimitados.

Con la opción controlada los usuarios pueden limitar el uso de sus datos móviles para evitar cargos adicionales, pues el nuevo plan Telcel Ultra no incluye redes sociales ilimitadas.

Al utilizar Facebook, TikTok, Instagram o X, los usuarios tendrán que consumir sus datos móviles.

El nuevo plan Telcel Ultra también incluye:

Minutos y SMS ilimitados

Mensajes de WhatsApp “Sin Frontera” ilimitados

Suscripción básica a plataformas de streaming como Claro Video con Paramount Plus

20 GB de espacio para almacenar fotografías, archivos y videos en Claro Drive

Si los usuarios pagan su plan a través de Claro Pay tendrán 1 GB adicional para navegar.

Internet Ilimitado con Telcel Ultra. ı Foto: Especial

¿Cuánto cuestan los planes Telcel Ultra?

Los nuevos planes Telcel Ultra están divididos en seis categorías y van desde los 349 pesos mensuales hasta los mil 349 pesos mensuales:

Telcel Ultra 3: cuenta con 15 GB de datos por 349 pesos mensuales en modo abierto o 399 pesos mensuales en modo controlado. Telcel Ultra 4: cuenta con 25 GB de datos por 449 pesos mensuales en modo abierto o 499 pesos mensuales en modo controlado. Telcel Ultra 5: cuenta con 40 GB de datos por 549 pesos al mes en modo abierto o 599 pesos mensuales en modo controlado. Telcel Ultra 7: cuenta con 60 GB de datos por 749 pesos mensuales en modo abierto, o 799 pesos mensuales en modo controlado. Telcel Ultra 9: cuenta con 100 GB de datos por 949 pesos mensuales en modo abierto, o 999 pesos mensuales en modo controlado. Telcel Ultra Ilimitado: cuenta con datos ilimitados por mil 349 pesos al mes.

Estos nuevos planes no cuentan con plazos forzosos de contratación, por lo que los usuarios podrán contratar los nuevos planes Telcel Ultra sin tener que cumplir un tiempo mínimo para poder recibir y probar los nuevos beneficios.