Mexicanos resienten elevación de precios

Habitantes de la Ciudad de México coincidieron que los precios de productos como la carne, el pollo y el huevo van en aumento, de acuerdo con personas consultadas por La Razón. Los comentarios se dieron mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inflación general repuntó a 3.76 por ciento a tasa anual durante septiembre de 2025.

“En septiembre estuvo muy caro todo”, comentó Flor López, quien habita en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) la inflación registró alzas anuales en sus dos componentes: el subyacente y no subyacente.

El Dato: Bienes y servicios incrementaron 4.28 por ciento a tasa anual, mientras que energéticos y productos agropecuarios aumentaron 2.02 por ciento.

El primero mide los precios de bienes y servicios, exceptuando los derivados de producción energética y alimentos no procesados, ya que estos registran una alta volatilidad. Este índice mostró un incremento a 4.28 por ciento anual.

El segundo, que sí contempla energéticos y productos agropecuarios, se aceleró 2.02 por ciento a tasa anual.

“El huevo, la lechuga, los nopales y la leche subieron de precio”, aseguró Claudia Ramos, habitante de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Añadió que productos de higiene, tanto personal como para el hogar también se encarecieron. Hizo énfasis en el precio del papel de baño.

“Ya no alcanza. A veces tienes que cambiar tus planes de compra porque no puedes comprar todo lo que te propusiste”, añadió la mexiquense.

De acuerdo con el Inegi, los productos con mayor incidencia en el INPC durante el noveno mes del año fueron: la vivienda propia; educación primaria; loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como universidad, con incrementos en sus precios.

“En contraste, los servicios profesionales, el huevo, el aguacate, y la papa y otros tubérculos disminuyeron sus precios”, destacó el Inegi, aunque contrastó con lo que perciben los consumidores.

Banamex señaló en un análisis que la inflación anual de mercancías continúa repuntando desde los niveles “muy bajos” del año anterior. Al respecto anticipó que este componente seguirá al alza, si bien a un menor ritmo considerando la apreciación del tipo de cambio, la disminución de la inflación de precios al productor y la debilidad del crecimiento económico.

“Estimamos que la disminución de las presiones sobre este componente se consolidará en las próximas quincenas, toda vez que las condiciones en el mercado laboral parecen relajarse de manera más significativa”, indicó.

Añadió además que para el resto del año prevén que la inflación subyacente anual se mantenga “estable” con movimientos al interior que se compensen.

“En el caso de la inflación no subyacente, proyectamos que seguirá una tendencia de incremento gradual de la inflación anual de los agropecuarios”, mencionó.

Explicó que esto se debió, en parte, a una baja base de comparación, mientras que la de energéticos se mantendría relativamente estable, a causa del acuerdo de un precio máximo para la gasolina de bajo octanaje.

“Ante el panorama descrito, estimamos la inflación general y subyacente al cierre de 2025 en 4.0 y 4.2 por ciento, respectivamente”, señaló.

Este nivel se encontraría apenas dentro del rango objetivo de Banco de México (Banxico), que es de 3.0 por ciento más o menos un punto porcentual; es decir: mínima de 2.0 por ciento y máxima de 4.0 por ciento.