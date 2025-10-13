Estreno de ¿Quién es la máscara? fue visto por más de 14.9 millones de personas

Los investigadores y el público deciden quién continúa en la competencia de ¿Quién es la máscara? 2025, el programa dominical más visto.

El estreno de ¿Quién es la máscara? 2025 se colocó ayer como el programa dominical más visto en TV abierta, al registrar un alcance de más de 14.9 millones de personas, superando a su competencia por más del doble.

El esperado regreso la producción comenzó con el desfile de seis de los 18 personajes: Tropicoco, Samurai, Metaliebre, Shiba Moon, Federico García y Monsqueeze.

¡Dominio total! 🥇



💥 Con 14.9 millones de personas, el Gran Estreno de @eslamascara se convierte en el líder de audiencia. Superamos a la competencia por más del doble. ¡Gracias por elegir el mejor entretenimiento! #TUPrensa pic.twitter.com/98FHX9ayMl — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) October 13, 2025

En el primer combate de la noche se enfrentaron Tropicoco, Samurai y Metaliebre. Los investigadores decidieron salvar a Tropicoco, mientras que el voto del público favoreció a Metaliebre. En un giro emocionante, Ana Brenda utilizó su única oportunidad del botón “Sálvame” para rescatar a Samurai.

El segundo combate enfrentó a Shiba Moon, Federico García y Monsqueeze. En esta ocasión, Monsqueeze fue elegido por los investigadores para continuar y el público salvó a Federico García. Así, Shiba Moon fue la eliminada de la noche y de esta manera, Adamari López se convirtió en la primera celebridad en revelar su identidad.

¿Quién es la máscara? es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.

¿Quién es la máscara? se transmite los domingos a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

