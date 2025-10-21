¿Cuánto te va a quitar el SAT de impuesto por aguinaldo? Esto es lo que sabemos

El aguinaldo es una prestación de ley que reciben las personas que se encuentran trabajando, y al recibirlo durante las épocas decembrinas o previo a estas, este dinero puede estar destinado a gastos propios de las celebraciones.

Ante la reciente duda que se ha generado respecto al impuesto que cobra el SAT por el aguinaldo, la información que se tiene disponible te permite calcular un estimado de la cantidad que puede estar sujeta a la retención del ISR.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) calcula el porcentaje de Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme tu nivel de ingresos mensual, esto quiere decir que en algunos casos el aguinaldo puede estar libre de impuestos.

¿Cuánto me va a quitar el SAT de mi aguinaldo? ı Foto: Especial

¿Cuánto va a quitar el SAT de impuesto por aguinaldo?

El cobro del impuesto del aguinaldo que hace el SAT se calcula conforme tu ingreso mensual bruto, por lo que el pago del ISR no sólo contempla tu ingreso quincenal que en ocasiones llega junto con el aguinaldo, sino también el aguinaldo.

Sin embargo existe una cantidad de aguinaldo que está exenta de impuestos, y esta equivale a el valor actual de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), la cual actualmente equivale a un valor diario de 113.14 pesos mexicanos, y su valor mensual es de 3 mil 439.46 pesos mexicanos.

Esto quiere decir que al pago que recibas de tu salario se le suma el pago correspondiente a tu aguinaldo y se le resta la UMA mensual, la cual equivale a 3 mil 439.46 pesos mexicanos.

La cantidad que resulte de la resta es la cantidad a la que se le aplicará el ISR, sin embargo, en caso de recibir el salario mínimo mensual que corresponde a 7 mil 467 pesos, el aguinaldo queda libre de impuestos.

En caso de que el aguinaldo que recibas sea equivalente a 3 mil 439.46 pesos o menos, este monto también quedará libre de impuestos, y en caso de recibir un aguinaldo mayor a la UMA mensual, al total se le debe restar el valor de la UMA para saber a qué monto del aguinaldo se le aplicará el ISR.

¿Cómo saber cuánto se gana de aguinaldo?

Para calcular cuánto dinero se recibirá de aguinaldo es indispensable saber que este es distinto en caso de que ya se haya cumplido un año trabajando en la misma empresa o no.

Si ya cumpliste mínimo un año en tu empleo actual, entonces el aguinaldo que recibirás será equivalente a quince días de salario, y este pago debe ser otorgado antes del 20 de diciembre.

En caso de no haber cumplido un año de trabajo, el pago del aguinaldo es equivalente al número de días que has estado trabajando en la empresa, por lo que debes dividir tu salario diario entre los 365 días del año y posteriormente multiplicarlo por los días que llevas laborando.

Algunas instituciones financieras ofrecen en sus páginas web una calculadora de aguinaldo, con la cual puedes conocer una cifra estimada del aguinaldo que podrías recibir conforme los días que llevas trabajando y tu salario mensual.