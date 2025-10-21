Grupo Coppel integró a 690 mil personas al sistema financiero en 2024 y avanzó en energía limpia

Más de 690 mil personas accedieron a servicios financieros gracias a la estrategia de inclusión de Coppel en 2024.

En el marco de la presentación de su Informe de Sostenibilidad 2024, Grupo Coppel dio a conocer que durante el año pasado más de 690 mil personas accedieron por primera vez a un producto o servicio financiero, reforzando su compromiso con la inclusión financiera y la generación de oportunidades que impulsan el bienestar económico de las comunidades donde opera.

“Cada paso cuenta. En Grupo Coppel entendemos la sostenibilidad como la manera de hacer mejor las cosas todos los días”, señaló Susana Coppel, Directora de Sostenibilidad de Grupo Coppel y Presidenta de Fundación Coppel. “Buscamos generar oportunidades de desarrollo para las personas, crear valor compartido junto a nuestros proveedores y aliados, reducir el impacto ambiental y hacerlo siempre con las mejores prácticas empresariales”.

Avances en transición energética

En materia ambiental, la compañía reportó un total de 710 inmuebles —equivalentes al 40% de sus tiendas— que operan con paneles solares, lo que representa un crecimiento de 16% respecto al año anterior. Su flota de vehículos eléctricos e híbridos aumentó 35%, alcanzando 530 unidades. Hoy, el 99% de las tiendas cuenta con iluminación LED y una de cada tres utiliza sistemas de aire acondicionado con tecnología tipo Inverter, lo que reduce hasta 40% el consumo energético.

Grupo Coppel implementa medidas de sostenibilidad para reducir el impacto ambiental y fortalecer la inclusión financiera. ı Foto: Coppel

Estas medidas, que incluyen el uso creciente del ferrocarril para el transporte de mercancías en rutas primarias, permitieron evitar la emisión de más de 51 mil toneladas de CO₂e, equivalente a sembrar cinco veces el arbolado del Bosque de Chapultepec. Asimismo, se recuperaron 21,800 toneladas de residuos reciclables, lo que representa el 80% del material aprovechable generado en la operación.

Educación y desarrollo del talento

En el ámbito educativo y laboral, 20 mil colaboradores y familiares recibieron becas académicas que cubrieron el 50% de sus colegiaturas, desde nivel preescolar hasta universitario. A través de su Universidad Corporativa, más de mil colaboradores concluyeron sus estudios de educación media superior, superior y posgrado, mientras que se impartieron 2.5 millones de horas de formación, equivalentes a un promedio de 20 horas de capacitación por colaborador.

Impacto social

En 2024, Fundación Coppel benefició a más de 5 millones de personas, en alianza con 232 aliados estratégicos que impulsaron la movilidad social en cuatro ejes: educación y liderazgo; cultura y espacio público; desarrollo económico y social; y atención a emergencias.

Gobernanza

En materia de gobernanza, más de 4,900 proveedores fueron evaluados bajo criterios de sostenibilidad, derechos humanos y prácticas éticas. A nivel interno, se fortalecieron los mecanismos de cumplimiento, transparencia e inclusión, consolidando un ecosistema de negocios responsable y sostenible.

En #GrupoCoppel entendemos la sostenibilidad como la manera de hacer todo con eficiencia y responsabilidad. En 2024 incluimos a más de 690 mil personas al sistema financiero para impulsar el bienestar económico de las comunidades donde estamos presentes.



Además, nuestra… pic.twitter.com/wHNCy2Z71j — Coppel (@Coppel) October 21, 2025

Gracias a estos avances, Coppel y BanCoppel alcanzaron el primer lugar en el ranking de Integridad Corporativa IC500, mientras que Coppel fue reconocida entre las empresas más éticas de México en el Ranking E+E 2024.

Estos resultados reflejan el compromiso de Grupo Coppel con la mejora continua, el desarrollo económico y social, y la generación de valor para sus colaboradores, clientes, proveedores y las comunidades donde opera.

am