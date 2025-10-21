Liquidación a ahorradores de Came se estanca; avanza CIBanco

Un grupo de personas defraudadas por CAME se manifestaron afuera de la CNBV, el jueves 24 de abril de 2025

Ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Came reclamaron que la devolución de sus ahorros no se ha podido efectuar debido a que las autoridades han entorpecido el proceso. Por otro lado, el Instituto para la Protección y Ahorro Bancario (IPAB) continúa con el retorno del dinero de los clientes de CIBanco, el instituto habría liquidado ya a al menos el 45.5 por ciento del total.

“Desconfiamos de las autoridades ya a estas alturas”, dijo Edna Ávila, vocera de los afectados de la Sofipo.

El Dato: Came llegó a tener 169 mil 564 ahorradores; el seguro Prototipo cubriría el 99.5 por ciento de estos, por lo que sólo 848 clientes quedaron excluidos.

El pasado 28 de septiembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a la financiera popular, por lo que el seguro encargado de liquidar a los ahorradores, conocido como Prototipo, anunció el inicio del proceso para devolver el capital de los clientes afectados. De acuerdo con la institución, este corresponde a 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en monto cercano a los 214 mil pesos.

Ante esta situación, Ávila señaló que el proceso ha sido muy lento, que no se ha liquidado a ningún ahorrador y que instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (Condusef) “se lavó las manos”.

“Todos se han lavado las manos, nadie nos da respuestas”, dijo a La Razón.

Señaló que en el portal de Came se creó una liga digital en la que los usuarios pueden registrarse, en total, existen alrededor de mil 960 registros. Añadió que una vez les confirmaron las cuentas correspondientes, que pertenecen a su papá, dos de los seis registros que poseía en Came no ajustaban a él; menciona que la institución además omitió información de las cuentas y que además no refleja la cantidad total que ahorraba en la financiera, sino una “mucho menor”.

En total, Came llegó a tener 169 mil 564 ahorradores; de acuerdo con Moody’s Local México, el seguro Prototipo cubriría a 99.5 por ciento de

los ahorradores.

La entrevistada dijo además que existen varios clientes de Came que superaban el monto que cubre el Prosofipo, incluso mencionó que hay quienes tenían millones de pesos en sus cuentas y que ni la Condusef, ni otra autoridad se han acercado a informar el cómo pueden recuperar el resto de su dinero.

Edna Ávila también denunció que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), que investigaba a la financiera por fraude institucional, se declaró “incompetente” para continuar las indagaciones. Sin embargo, mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a Jorge Kleinberg, sospechoso de planear el fraude, de acuerdo con fuentes conocedoras del tema.

En tanto, la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS, antes Amsofipo), a cargo de Marlene Garayzar, señaló a inicios de septiembre que ayudaría con el pago del Prosofipo una vez las autoridades concluyeran la situación de Came. Hasta el momento la institución no se les ha acercado a los ahorradores.

La Razón solicitó comentarios y una entrevista con la asociación, sin embargo, no le fue concedida al cierre de esta edición.

IPAB AVANZA A PASOS AGIGANTADOS. En contraste, el IPAB ya liquidó al 45.5 por ciento del total de los ahorradores, de acuerdo con información proporcionada a este medio de comunicación por la propia institución.

Con corte a las 08:00 horas del 20 de octubre, el instituto informó que 6 mil 434 titulares, correspondiente a un 19.70 por ciento del total que es de 32 mil 656 clientes, completaron su registro y proporcionaron una cuenta CLABE para que se les devuelva su dinero.

“A ellos corresponden depósitos por 2 mil 039.93 millones de pesos, o 50.4 por ciento del universo, de los cuales se han logrado pagar mil 839 millones de pesos, o 45.5 por ciento del universo”, aseguró el IPAB a La Razón.

En total, el instituto devolverá 4 mil 044 millones de pesos. Añadió que los ahorradores que poseían más de 400 mil Unidades de Inversión (UDIs), alrededor de 3.4 millones, que cubre el seguro, serán registrados como acreedores de la entidad, y serán liquidados una vez la financiera venda activos para así completar el monto.

CIBanco fue revocado el pasado 10 de octubre, tras una solicitud de sus accionistas. El 13 de octubre siguiente, el IPAB inició el proceso de liquidación a los clientes, han pasado siete días en total, cinco días hábiles.

Desconfianza en sector se hereda

Por Diego Aguilar

La desconfianza en el sector financiero mexicano se heredó de padres a hijos, de acuerdo con especialistas en el tema. Además, señalaron que crisis como la de Came y CIBanco ahondan en esta problemática.

Ana Laura Martínez, consultora en Beway e investigadora externa en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), comentó que la “desconfianza altísima” que hay en el sector financiero nacional tiene que ver con las crisis financieras de los años 90s.

“La desconfianza altísima se transmite de padres a hijos en las instituciones financieras, que tiene probablemente mucho que ver con la historia de las crisis de los 90 y además, está, por ejemplo, siendo una barrera para la inclusión financiera”, comentó en conferencia de prensa.

Tras la crisis de 1994 se realizó en México el rescate bancario, que consistió en que la deuda privada pasara a ser pública. Se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como el Fobaproa, que en 1998 se convirtió en el Instituto para la Protección y el Ahorro Bancario (IPAB).

Actualmente el IPAB es financiado por aportaciones de los propios bancos, cuenta con un capital total, al cierre de 2024, de 244 mil millones de pesos.