SE ve avance de 90% con EU sobre aranceles

A unos días de que concluya el plazo de 90 días que había fijado el presidente estadounidense, Donald Trump, para la imposición de aranceles, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, aseguró que las negociaciones con el país vecino cuentan ya con un “avance muy importante” de alrededor de 90 por ciento.

“Respecto a los 90 días, el plazo que se dio, que ya estamos a pocos días, estuve en Washington el día jueves y el día viernes de la semana pasada… Yo diría que tenemos un avance muy importante, prácticamente de todos los elementos que estamos conversando, previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90 por ciento”, comentó en la comparecencia con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados.

El Dato: Hasta el momento se han llevado a cabo más de 85 reuniones en diferentes niveles entre funcionarios y empresarios de México y EU en lo que va del 2025.

El secretario recordó que será el próximo 29 de octubre cuando se cumple el plazo de 90 días establecido por el gobierno de EU para la aplicación de aranceles de 30 por ciento a México; sin embargo, señaló que conversaron con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro del plazo de 90 días.

Tras casi tres horas de reunión, Ebrard indicó que “prácticamente todos los temas que le preocupan tanto a México como a Estados Unidos se han puesto sobre la mesa”.

Ebrard reiteró que se sigue el objetivo fijado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca que México obtenga la mejor posición relativa respecto a todos los países en el pago de aranceles a las aduanas estadounidenses, lo cual, hasta ahora, se ha logrado.

“El Tratado, les decía yo a las diputadas y los diputados, seguramente tendrá algunos cambios; pero no espero que sean sustanciales. Sustanciales en cuanto a que modifiques todo el Tratado, sus cuestiones principales”, comentó.

En relación al sector del acero y aluminio, aclaró que se presentaron diversas propuestas a Estados Unidos y se espera una pronta respuesta. Y aunque se mostró optimista sobre la marcha del T-MEC, enfatizó que el país está preparado para enfrentar cualquier revés en este proceso.

Recordó que actualmente, las aduanas estadounidenses aplican tarifas de 35 por ciento a Canadá y 25 por ciento a México a los productos que no cumplen con el T-MEC por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración, señaló que el 25 por ciento se aplica a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50 por ciento al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones.

Sobre estos metales, Ebrard dijo: “Hemos presentado a Estados Unidos diversas propuestas. Está en ese 10 por ciento que me falta la respuesta de Estados Unidos. Ya les presentamos diferentes alternativas. Esperamos pronto tener una respuesta de cuál de las diferentes opciones van a tomar”.

Ebrard, también destacó el crecimiento en la inversión extranjera directa en México, con un portafolio de mil 776 proyectos, lo cual representa alrededor de 297 mil mdd e incluye desarrollos innovadores en inteligencia artificial.

T-MEC CONTINÚA. Por su parte, Luis Rosendo Gutiérrez Salazar, subsecretario de Comercio Exterior, explicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará en este 2026, ya que existen las condiciones para que así suceda.

Señaló que hay confianza y optimismo rumbo a las negociaciones del tratado, además señaló que hay certidumbre en lo que está pasando y claridad de que Estados Unidos dará un rol preferencial a Canadá y México, respetando al resto del mundo.

Añadió que México tiene la ventaja de que el 85 por ciento de lo que exporta al país vecino del norte no está pagan-do arancel.