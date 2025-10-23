Fonacot firma convenios con empresas jaliscienses

Representantes de Fonacot, CCIJ, Canalava, RedIncuba y Grupo Pisa en la firma de acuerdos, este martes.

Con el propósito que un mayor sector de personas trabajadoras logre obtener un financiamiento en condiciones favorables de mercados y sin peligro de sobreendeudamiento, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), firmó convenios de colaboración con distintas organizaciones en Guadalajara, Jalisco.

Lo anterior fue referido por Salvador Gazca Herrera, coordinador general comercial de Fonacot, quien enfatizó el papel que desempeña el organismo al garantizar el derecho al crédito de las y los trabajadores de México, bajo un esquema accesible que impulse el bienestar personal y familiar.

El Dato: El Instituto oferta tasas de interés que fluctúan entre el 0.8 y el 2.8 por ciento mensual, con dependencia de plazos y porcentaje de retención.

En gira de trabajo por el occidente del país, firmó convenios de difusión con la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías, Tintorerías y Planchadurías (Canalava), el Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ), y RedIncuba, además de Grupo PISA.

El organismo sostuvo que estas colaboraciones buscan ampliar la difusión del Crédito Fonacot entre las y los trabajadores de esas agrupaciones, además de impulsar la afiliación de empresas a Fonacot a la que todo centro de trabajo está obligado por ley.

95 mil créditos van en 2025 en Guadalajara

Al encabezar la firma de los acuerdos, el funcionario detalló los principales beneficios del Crédito Fonacot: barato, debido a que actualmente ofrece la tasa más baja en financiamientos con descuento vía nómina; accesible, ya que únicamente es indispensable cumplir requisitos mínimos; y seguro, ya que se toma en cuenta la capacidad de pago del usuario a fin de cuidar sus finanzas.

Añadió que una ventaja adicional es la libertad con que las y los acreditados pueden utilizar el monto de financiamiento, pues al ser depositado directo en su cuenta bancaria, su finalidad se diversifica en solventar gastos como un viaje, un enganche, una emergencia o anticipar compras, a propósito del Buen Fin y la época navideña.

“La coordinación que tenemos con organismos empresariales y sindicales ha permitido que más personas disfruten de los beneficios del Crédito Fonacot”, dijo y agradeció la colaboración al tiempo que invito el continuar en la dinámica de esfuerzos conjuntos “para seguir siendo factor de cambio en la vida de trabajadoras y trabajadores”.

Remató al indicar que los acuerdos contribuirán a consolidar al Fonacot.