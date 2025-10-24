CEPAL prevé PIB de 0.6% para México en 2025; ve riesgos a la baja

El Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2025 sería de 0.6 por ciento, así lo previó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la organización estimó, además, riesgos económicos a la baja para el país y para la región sur del continente americano.

La estimación del crecimiento económico se trató de una revisión al alza, ya que en agosto pasado la misma institución adelantó que el PIB cerraría el año en un nivel de 0.3 por ciento.

“Las revisiones sucesivas de las proyecciones para 2025 responden a cambios en las condiciones externas que enfrenta la región. Entre ellas, modificaciones en los escenarios del crecimiento del comercio internacional por efectos de los anuncios en materia arancelaria que ha efectuado Estados Unidos desde abril del presente año”, señaló la organización en su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025”.

El Dato: La CEPAL estimó una tasa de crecimiento de 1.3 por ciento para la economía nacional en 2026, año en el que México organizará la copa del Mundo.

Añadió que el crecimiento de los principales socios comerciales de la región se ha desacelerado respecto a 2024, aunque registra mejoras en relación con las estimaciones de comienzo del año.

“A estos factores se suman unas expectativas de inflación a nivel global que se han reducido a una velocidad menor a la esperada, afectando la reducción de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales y la trayectoria del dólar en los mercados internacionales”, destacó.

Indicó que si bien el contexto internacional ha sido el principal condicionante en el presente año, determinantes internos, como el reducido espacio disponible para las políticas fiscal y monetaria, la especialización productiva y el destino de las exportaciones, también explican las diferencias en el desempeño de las economías de la región.

2.4% anticipa que la economía regional de Latinoamérica crezca

“México refleja un resultado más favorable en materia de comercio internacional y un desempeño mejor al anticipado por parte de la economía de los Estados Unidos”, informó.

Pese a este optimismo reflejado en sus previsiones, la CEPAL advirtió que el panorama internacional continúa dominado por riesgos, aunque a la baja.

Entre ellos, destacó la posibilidad de correcciones abruptas en los mercados financieros internacionales, presiones sobre la sostenibilidad fiscal en economías avanzadas, y posibles disrupciones comerciales adicionales, tensiones que podrían afectar la credibilidad de las políticas monetarias en los principales bancos centrales del mundo y los niveles de tasas de interés.

El Tip: La comisión revisó al alza su estimación, ya que en agosto pasado previó un PIB de apenas 0.3 por ciento anual.

“Frente a este escenario, la CEPAL insta a los países de la región a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer sus instituciones fiscales y monetarias, e impulsar políticas de desarrollo productivo orientadas a elevar la productividad”, señaló.

Además, solicitó “diversificar” las exportaciones, potenciando el comercio intrarregional y fomentar la inversión sostenible.

“Asimismo, reitera que la cooperación internacional y el multilateralismo son esenciales para sostener la recuperación y mitigar los efectos de la fragmentación geoeconómica”, señaló.

Para 2026, la economía nacional crecería 1.3 por ciento anual, indicó la organización. Cabe señalar que ambos pronósticos de la CEPAL son menores a los proyectados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien previó una economía en crecimiento de 1.0 por ciento para este año y de 2.3 por ciento para el siguiente.

En el informe de la comisión se observó que México es el país que menor crecimiento tiene frente a otras naciones; sin embargo, hay que señalar que el tamaño de población, empleo, consumo y otros indicadores económicos son diferentes a sus pares extranjeros.

AUMENTARÍA PIB REGIONAL. La CEPAL también actualizó sus proyecciones de crecimiento para la región y estimó que el PIB crecerá 2.4 por ciento en 2025 y 2.3 por ciento para 2026.

La nueva estimación representa una revisión al alza respecto al 2.2 por ciento previsto hace dos meses. “Esta sería la segunda revisión al alza desde abril, cuando la previsión del crecimiento regional fue de 2.0 por ciento”, puntualizó

Abundó en que este ajuste refleja “un entorno internacional menos adverso” que el previsto en abril, pero que no altera el diagnóstico de fondo: la desaceleración económica regional y un crecimiento del PIB bajo.

“Para salir de esta situación es necesaria una transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos”, aseguró.

También señaló que el moderado desempeño económico se reflejará en el poco dinamismo del mercado laboral.

“La CEPAL proyecta que el número de ocupados aumentaría 1.5 por ciento en 2025”, lamentó.

Esto se daría junto con una ralentización en la creación de empleo formal, añadió que si bien se prevé una leve reducción de la informalidad y de las brechas de género, ambos indicadores permanecerían en niveles elevados.

“Que evidencia desafíos estructurales de los mercados laborales regionales”, concluyó.