Aumenta el ahorro formal en México, pero persisten brechas de género

En 2024, el mercado potencial de ahorro formal en México alcanzó casi 28 millones de personas, cifra que significó un incremento de 18 por ciento respecto a 2022, sin embargo, persisten retos en las brechas de género y en el mercado laboral informal, así coincidieron la organización México, ¿cómo Vamos? y la gestora de inversiones Vanguard, en su nuevo diagnóstico sobre el estado del ahorro para el retiro en el país.

Actualmente, el 54.5 por ciento de los trabajadores en México se desempeña en la informalidad, lo que limita su acceso a la seguridad social y al ahorro para el retiro.

“Esta condición afecta a más de la mitad de la población ocupada, con una ligera sobrerrepresentación femenina: 54.9 por ciento de las mujeres frente a 53.9 por ciento de los hombres”, dijo Sofía Ramírez, directora General de México, ¿cómo vamos?

Añadió que sólo 42.2 por ciento de la población cuenta con una AFORE , aunque la cifra representa un aumento de tres puntos porcentuales desde 2021.

Aún así, señaló que persiste una amplia brecha de género de 17.2 puntos en el acceso, con 51.4 por ciento de los hombres frente a 34.2 por ciento de las mujeres.

Sofía Ramírez agregó que la tendencia reciente muestra avances, pero también nuevos desafíos, ya que la inclusión financiera observada entre 2021 y 2024 ocurrió en un contexto de dinamismo del empleo formal, en gran medida derivado de la “acelerada y promisoria” integración regional de Norteamérica y, por consiguiente, del desarrollo de sectores que habían estado ofreciendo mayor cantidad de empleo con prestaciones.

“Ahora la situación es distinta, y el mayor reto es mantener la creación de empleo de calidad , productivo, con prestaciones y seguridad social, en un contexto de estancamiento económico e incertidumbre comercial”, señaló.

