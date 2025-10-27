Pese avances, ven nuevos desafíos

Aumenta el ahorro formal en México, pero persisten brechas de género

Expertos señalaron que también hay retos en la informalidad laboral

Empleo informal es mayor en mujeres.
Empleo informal es mayor en mujeres. Foto: Cuartoscuro
Por:
Diego Aguilar

En 2024, el mercado potencial de ahorro formal en México alcanzó casi 28 millones de personas, cifra que significó un incremento de 18 por ciento respecto a 2022, sin embargo, persisten retos en las brechas de género y en el mercado laboral informal, así coincidieron la organización México, ¿cómo Vamos? y la gestora de inversiones Vanguard, en su nuevo diagnóstico sobre el estado del ahorro para el retiro en el país.

Actualmente, el 54.5 por ciento de los trabajadores en México se desempeña en la informalidad, lo que limita su acceso a la seguridad social y al ahorro para el retiro.

“Esta condición afecta a más de la mitad de la población ocupada, con una ligera sobrerrepresentación femenina: 54.9 por ciento de las mujeres frente a 53.9 por ciento de los hombres”, dijo Sofía Ramírez, directora General de México, ¿cómo vamos?

TE RECOMENDAMOS:
Grupo Salinas afirma que recurrirá a instancias internacionales por deuda ante el SAT.
Reitera su intención de un acuerdo sin doble cobro

Grupo Salinas afirma que recurrirá a instancias internacionales por ‘deuda’ ante el SAT

Añadió que sólo 42.2 por ciento de la población cuenta con una AFORE, aunque la cifra representa un aumento de tres puntos porcentuales desde 2021.

Aún así, señaló que persiste una amplia brecha de género de 17.2 puntos en el acceso, con 51.4 por ciento de los hombres frente a 34.2 por ciento de las mujeres.

Sofía Ramírez agregó que la tendencia reciente muestra avances, pero también nuevos desafíos, ya que la inclusión financiera observada entre 2021 y 2024 ocurrió en un contexto de dinamismo del empleo formal, en gran medida derivado de la “acelerada y promisoria” integración regional de Norteamérica y, por consiguiente, del desarrollo de sectores que habían estado ofreciendo mayor cantidad de empleo con prestaciones.

“Ahora la situación es distinta, y el mayor reto es mantener la creación de empleo de calidad, productivo, con prestaciones y seguridad social, en un contexto de estancamiento económico e incertidumbre comercial”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México, en conferencia de prensa.
Tras aprobación de Ley de Ingresos 2026

Bancos ya trabajan para mitigar impacto tras la no deducibilidad de cuotas al IPAB