EU cancela 13 rutas desde el AIFA y el AICM ‘hasta que México cumpla’ acuerdo bilateral

Estados Unidos anunció este martes la revocación de la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y la cancelación de todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sean Duffy, secretario de Transporte, afirmó que México “canceló y congeló ilegalmente los vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencias”.

La orden de Duffy también cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, y propone prohibir a las aerolíneas mexicanas de pasajeros los servicios de “carga de vientre” entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), lo que, de concretarse, entraría en vigor en alrededor de tres meses.

“Hasta que México detenga los juegos y cumpla con sus compromisos, seguiremos exigiéndoles cuentas. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir repercusiones”, declaró Duffy.

El Departamento de Transporte afirmó que México ha incumplido un acuerdo bilateral de aviación desde 2022, cuando rescindió los slots de las aerolíneas estadounidenses de pasajeros y obligó a las aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones.

Los vuelos desautorizados son el servicio de Aeroméxico entre Ciudad de México, Ciudad Juárez y San Juan; el servicio de Volaris entre Ciudad Juárez y Newark, Nueva Jersey; los servicios propuestos por Viva Aerobus entre Felipe Ángeles y Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando; y el servicio actual de Aeroméxico entre Felipe Ángeles y Houston y McAllen, Texas.

El Departamento de Transporte indicó que el continuo incumplimiento de México “podría afectar los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses”.

En septiembre, el Departamento de Transporte ordenó a Delta Air Lines y a Aeroméxico disolver una empresa conjunta que les permite coordinar la programación, los precios y la capacidad de los vuelos entre Estados Unidos y México, como parte de varias medidas dirigidas a la aviación mexicana, alegando problemas de competencia.

En agosto, el departamento declaró que la empresa conjunta debía finalizar debido a los “persistentes efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y la Ciudad de México, que otorgan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico”.

cehr