Estados Unidos ordena a Delta y Aeroméxico poner fin a empresa conjunta

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a última hora de este lunes que está ordenando a Delta Air Lines DAL.N y Aeroméxico que deshagan una empresa conjunta antes del 1 de enero que les permite coordinar decisiones de programación, precios y capacidad para vuelos entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso en julio la medida como parte de una serie de acciones dirigidas a la aviación mexicana.

El Departamento dijo que la acción “es necesaria debido a los continuos efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México que proporcionan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico”.

El gobierno estadounidense no exige a Delta que venda su participación del 20% en Aeroméxico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT