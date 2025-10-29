Acciones de Volaris se desploman 4.85% tras cancelación de vuelos a EU

Un avión de Volaris, en una fotografía ilustrativa.

Las acciones de Volaris se desplomaron 4.85 por ciento durante la jornada de este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que el gobierno de Estados Unidos cancelara próximos vuelos de la aerolínea entre México y ese país.

De acuerdo con información de la propia bolsa, al cierre del mercado se registró un precio de 11.97 pesos por acción, el precio anterior fue de 12.52 pesos por papel.

Este hecho ocurrió luego de que la aerolínea afirmara que sus operaciones no se verían muy afectadas tras la decisión de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Tras decisión de EU CPAM exhorta a reconsiderar decreto que excluye transporte de carga del AICM

En la orden DOT-OST-2025-0436, el Departamento de Transporte (DoT, por su sigla en inglés), determinó que México está dañando la competencia y el interés público de las empresas y usuarios de los vuelos señalados, que corresponden, además de Volaris, a Aeroméxico, Aeroméxico Connect y VivaAerobus.

Los vuelos afectados de Volaris son la ruta Ciudad de México (MEX)–Newark (EWR) , que daría inicio el próximo 2 noviembre.

“Además, el Departamento desaprueba cualquier punto en Estados Unidos, y cualquier aumento de frecuencia en los servicios existentes”, señaló la orden.

Ingresos totales de Volaris caen 3.51%

Esta noticia también se dio luego de que la compañía reportara su situación financiera al tercer trimestre de 2025, donde indicó que sus ingresos totales cayeron 3.51 por ciento.

Además informó una disminución en la tarifa base promedio a 17.8 por ciento ya que no logró ser contrarrestada por un tipo de cambio favorable.

En tanto, sus ingresos por servicios adicionales por pasajero, los cuales representaron cerca del 56.4 por ciento de los ingresos operativos totales, aumentaron 4.7 por ciento. Asimismo, su tráfico de pasajeros aumentó 3.2 por ciento.

“Las operaciones se mantienen en terreno positivo gracias al tráfico nacional 2.7 por ciento e internacional 4.4 por ciento”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr