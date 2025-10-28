Revoca EU aprobación de 13 vuelos de México

Una orden de la administración de Estados Unidos revocó la aprobación del acceso a este país de 13 vuelos de origen mexicano. La decisión se tomó como consecuencia de “falta de transparencia” y “decisiones unilaterales” por parte del Gobierno y que se dieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En la orden DOT-OST-2025-0436, el Departamento de Transporte de EU (DoT, por sus siglas en inglés), determinó que México está dañando la competencia y el interés público de las empresas y usuarios de los vuelos señalados, que corresponden a Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Volaris y VivaAerobus.

“El Departamento determinó que el Gobierno Mexicano no ha cumplido con el Acuerdo, y que su falta de transparencia y sus decisiones unilaterales afectan la competencia y el interés público”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: Impacto en operaciones aéreas Determinación del DOT de EU tendrá impactos marginales para Volaris

Explicó que conforme al Título 14 del Code of Federal Regulations (CFR) de Estados Unidos, específicamente al Capítulo II correspondiente al Departamento de Transporte, Parte 213, titulada:“Requisitos de notificación y presentación de informes para determinadas aerolíneas extranjeras”, la institución desaprobó los itinerarios actuales y propuestos de las mencionadas aerolíneas mexicanas, tanto para nuevos servicios como para incrementos de frecuencia hacia Estados Unidos. El documento señaló que la desaprobación para los servicios actuales será efectiva a partir del 7 de noviembre de 2025.

Añadió que el DoT puede modificar o revocar esta orden en cualquier momento sin audiencia previa y que se enviará copia de esta orden a las aerolíneas mencionadas, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México (SICT), a la Embajada de México en Washington, D.C., y a las agencias pertinentes de Estados Unidos.