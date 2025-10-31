Advertising Week LATAM 2025: fecha, speakers, lugar y todo lo que tienes que saber

La próxima edición de Advertising Week LATAM 2025 se perfila como un encuentro imperdible para la industria del marketing, la publicidad, los medios y la tecnología en América Latina.
El evento, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en el Museo Papalote del Niño de Ciudad de México, anunció una segunda “ola” de speakers que amplía aún más la diversidad de voces y perspectivas que participarán en esta edición.
Organizado con el objetivo de reunir líderes de marcas, agencias, plataformas, medios y creadores de contenido, Advertising Week LATAM ofrece un programa en el que se entrecruzan creatividad, tecnología, datos y cultura. Según su sitio oficial, contará con más de 300 speakers y más de 100 sesiones a lo largo de los tres días.
Entre los ponentes recientemente anunciados se encuentran nombres como:
- Rebeca Hwang, cofundadora de Rivet Ventures, quien presentará la conferencia “Creatividad humana vs. IA: diseñando soluciones con propósito” el miércoles 5 de noviembre.
- Juan Guillermo Restrepo, Director de Retail & Digital Media Services en OXXO / Retina Media.
- Jay Sethi, Vicepresidente Senior de Marketing e Innovación para Diageo México.
- Sid Katari, Director General (CEO) de Ísima.
- Marco Antonio Regil, conocido conductor de televisión, conferencista y anfitrión del podcast Marco.
- Xavier Guaida Villagómez, Director General en México, Outlandish
- Alfredo Arroyo, Líder del Hub Digital, Dentsu
- Diego Calzada, Atleta y creador de contenido
- Chingu Amiga, Creadora de contenido
- Daniela Rodrice, Creadora de contenido
- Jacinto, músico
Estos nombres evidencia el carácter híbrido del evento: profesionales del marketing corporativo, creadores de contenido digital, expertos en tecnología e innovación, y figuras culturales se combinan para ofrecer una experiencia variada y multidisciplinaria.
El director del evento, Sebastián Patrón, señaló que esta edición “no es solo otro evento; es una experiencia diseñada para inspirar, conectar y transformar”.
¿Por qué asistir?
Para quienes operan en los sectores de marketing, medios, tecnología o contenidos digitales en América Latina, esta edición de Advertising Week LATAM representa una oportunidad única para:
- Conocer de primera mano las tendencias emergentes (IA creativa, retail media, plataformas de contenido, transformación digital).
- Acceder a herramientas prácticas mediante sesiones especializadas y talleres.
- Conectar con colegas, expertos y líderes de la región, ampliando su red profesional.
- Vivir experiencias inmersivas que combinan entretenimiento, cultura y tecnología, en un formato que trasciende la típica conferencia.
Con la segunda ola de ponentes ya anunciada y posiblemente nuevas incorporaciones en camino, quienes desean asistir o participar activamente tienen una ventana clara para planear su presencia, selección de sesiones y maximización de contactos.
