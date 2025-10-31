Anticipan caída de 0.3% en el PIB por contracción en las industrias

En el tercer trimestre de este año, la actividad económica, reflejada en el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3 por ciento, mientras que la deuda pública de México incrementó 4.3 por ciento en el mismo periodo y ambas a tasa anual. Pese a esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ve un panorama optimista para la economía nacional de cara al cierre del año; aunque Banco Base observa un “deterioro significativo” de la economía.

El Dato: El deterioro del sector industrial mexicano, derivado de las políticas comerciales estadounidenses sobre México, provocaron caída del “PIB mensual” en julio de 2025.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que las actividades secundarias; es decir, la industria nacional, provocaron la contracción de la economía en el periodo junio-septiembre de este año. Se trató de la primera tasa negativa del PIB en los últimos cuatro años.

En el tercer trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, la institución señaló que a tasa anual, la estimación oportuna por actividad económica situó una caída de las actividades secundarias en 2.9 por ciento. El de las terciarias ascendió 0.9 por ciento y el de las primarias avanzó 3.0 por ciento.

Más tarde, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, presentó el informe sobre las finanzas públicas de México al tercer trimestre de 2025, donde confirmó que la mencionada contracción está focalizada en los sectores de actividad industrial, señaladamente en el sector manufacturero, el cual ha sido impactado por la acumulación de los efectos del cambio en la política comercial de Norteamérica.

13.8 bdp corresponden a la deuda interna y 243.6 mil mdd, a la externa

“Entonces es muy importante analizar esta parte. No hay una debilidad generalizada en la economía, no hay tampoco una debilidad prolongada. La debilidad está focalizada y nuestra estimación es que tuvimos una concentración en el tercer trimestre, particularmente en el mes de julio”, aseguró durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que si se observa el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que aseguró que es equivalente al PIB mensual, se registró una contracción mayor de la esperada en el séptimo mes “y la recuperación en los últimos dos meses no fue suficiente para compensar esa caída”.

Rodrigo Mariscal, subsecretario de Egresos en la SHCP, comentó que la economía en general sigue con un desempeño “relativamente bueno”, en cuanto a agricultura y todos los demás sectores, que incluye comercio y servicios.

“También recordar que el mercado laboral también sigue con un desempeño bastante bueno, en el sentido de que tenemos una tasa de desempleo relativamente baja”, comentó.

Afirmó que se han creado empleos consistentemente, y que solamente en el mes de septiembre se crearon alrededor de 820 mil puestos de trabajo adicionales.

“Actualmente la capacidad instalada utilizada de las plantas de manufactura y otros sectores industriales está alrededor del 79 por ciento, el promedio histórico es alrededor del 80 por ciento (…) sólo un sector está limitado. Todo lo demás está bastante bien”, dijo.

Pese a esta situación, la deuda pública de México incrementó 4.3 por ciento en enero y septiembre de 2025 si se compara con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con Hacienda, el monto pasó de 16.88 billones de pesos a 18.28 billones de pesos.

De tal monto, al menos 13.80 billones de pesos corresponden a deuda interna, mientras que 243.64 mil millones de dólares lo son de deuda externa. Al tipo de cambio del jueves corresponden aproximadamente a 4.48 billones de pesos.

DETERIORO EN LA ECONOMÍA. Por otro lado, en caso de que en el tercer y cuarto trimestre próximos resulten con contracciones, el crecimiento del PIB sería de 0.54 por ciento, atribuido a un “deterioro significativo” de la economía mexicana, aseguró Banco Base.

“Bajo un escenario central creemos que la caída en el PIB se va a prolongar hasta el cuarto trimestre de este año. Son dos caídas consecutivas en el PIB, pero esto no necesariamente es recesión”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Destacó que, en un escenario pesimista, se podría tener un crecimiento de sólo 0.47 por ciento, y la economía se encontraría en una recesión.

“No estamos en recesión, pero la economía mexicana sí podría dirigirse a una. Ahora, el sector terciario también depende de buena medida de lo que va pasando en el sector secundario y sobre todo porque la economía mexicana parece haber entrado en un círculo vicioso”, añadió la especialista en conferencia de prensa.

Explicó que al no haber “suficiente” contratación de personas trabajadoras, por ende, no hay inversión, y al no haber creación de empleos también se reduce el gasto y el consumo se ve afectado, “no se incrementan las ventas de las empresas, y al no tener suficientes ventas de las empresas no contratan más personal”.

Para romper ese “círculo vicioso” sería necesaria una política fiscal en expansión, dijo, pero el Gobierno de México se ve impedido por el proceso de consolidación fiscal, y en vez de aumentar el gasto público, lo ha recortado.

“Han afectado también al gasto en infraestructura que tiene un efecto multiplicador, por lo que el gobierno, en lugar de propiciar un mayor crecimiento económico, lo frena desde la política fis-

cal”, mencionó.