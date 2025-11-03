Clave para economía, que México consolide venta de cómputo a EU

En un contexto en que las exportaciones de vehículos de México hacia Estados Unidos descendieron por la política comercial del presidente Donald Trump, los envíos de manufactura de otros sectores desde el país aumentaron, como en el caso de la industria de equipo de cómputo; situación que, si se capitaliza correctamente, aunado a la reducción de tarifas, podría ser benéfico para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el siguiente año con una estimación de 1.4 por ciento, de acuerdo con analistas.

Al interior del capítulo 84, aquel que se refiere a reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos, se encuentra la partida 8471, la cual tiene relación con las mercancías de equipo de cómputo; sólo entre enero y julio del año en curso, las exportaciones desde México hacia EU del capítulo 84 aumentaron 45.03 por ciento a tasa anual: mientras que, las de automóviles se contrajeron 6.81 por ciento.

El Dato: Tras 11 años de que la industria automotriz mexicana se mantuvo en el primer lugar de exportaciones, con los aranceles, el sector de computadoras le arrebató ese sitio.

Asimismo, en el periodo de referencia, la participación de las importaciones de equipo de cómputo desde el país hacia EU aumentó, e incluso en mayo se ubicó como su principal proveedor; no obstante, Taiwán le arrebató el primer lugar en junio y julio; es decir, las importaciones del país asiático “ponderaron” en 42.10 por ciento y México se ubicó en 31.26 por ciento, indicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La analista explicó que desde la aplicación de tarifas arancelarias se ha visto que las exportaciones mexicanas han seguido creciendo, pero se ha notado “una reconfiguración en el comercio”. En ese sentido, destacó que respecto a las importaciones desde México en computadoras (partida 8471) y en automóviles (partida 8703) y en el acumulado entre enero y julio de 2025 se ha notado un crecimiento de 96.50 por ciento para el equipo de cómputo y una contracción de 3.29 por ciento en los automotores.

El Tip: Del total de importaciones que hace EU de computadoras, las provenientes de China representan sólo el 1.7%, pese a que eran del 50%.

Siller Pagaza destacó que, esa política comercial estadounidense también ha afectado las ventas de China hacia ese país, pues sólo en los primeros meses del año las relacionadas con máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes, se contrajeron 22.08 por ciento a tasa anual; reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos, 27.03 por ciento; muebles, mobiliario médico quirúrgico, 24.40 por ciento, entre otros.

El capítulo 84 es el de mayor pérdida: reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos, donde el arancel cobrado para esas mercancías, hasta julio, fue de 25.55 por ciento; en ese sentido, México y Taiwán han incrementado su participación de mercado, pues al primero sólo le fue cobrado 0.16 por ciento de gravámenes; a Taiwán, 0.05 por ciento; Vietnam, 0.81 por ciento y a Canadá 6.0 por ciento.

4.7% es el arancel cobrado de EU a México hasta julio

19.6% es el arancel estimado que cobra EU a Taiwán

27% la contracción de las importaciones chinas del capítulo 84

“El arancel de México, pues sí, es más elevado que el arancel de Taiwán, pero son aranceles muy bajos, son México y Taiwán los que han ganado la mayor participación de la que ha dejado China”, añadió.

Y aunque destacó que el arancel de México es tres veces más elevado que el de Taiwán, los costos logísticos para enviar ese tipo de mercancías son más reducidos para el país americano, pues sólo es de 0.75 centavos de dólar, mientras que, el de Taiwán es de 2.30 dólares.

Lo que se ha traducido en que, al menos hasta el mes de mayo, “ahora es la industria de mayor relevancia en las exportaciones de México. Después de 11 años en que la industria automotriz estuvo en primer lugar, ya no por Trump, por los aranceles”, puntualizó.

Siller Pagaza sostuvo que, tras el bajo crecimiento que ha tenido la economía mexicana, y que tan sólo en el primer trimestre del año cayó 0.3 por ciento el PIB, las exportaciones que hace México hacia Estados Unidos de equipo de cómputo “es lo que están salvando el crecimiento de las exportaciones mexicanas en el año y por lo tanto están frenando que haya una mayor caída en el PIB”.

También refirió que es relevante que Donald Trump sólo mencione a la industria automotriz, “la ha tomado como bandera ideológica”, pero no señala al equipo de cómputo y esto es positivo para México, aunque se corre el riesgo de que Taiwán se consolide como el principal proveedor de estas mercancías para EU y entonces, ya no sea “un salvavidas para México”; además, se deben sumar los riesgos con la revisión del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC).

En ese sentido, puntualizó que lo que México debe hacer dentro de las negociaciones comerciales es lograr que los aranceles de la industria automotriz, al menos, se reduzcan y lograr acuerdo para “posicionar a México” dentro de la industria de equipo de cómputo, ya que, si se reducen los aranceles a los automotores y “si nos llegamos a consolidar como el principal proveedor de equipo de cómputo a EU, ahí sí puede venir un rebote en la economía mexicana y ver un crecimiento cercano al 1.4 por ciento en el siguiente año, pero acompañado de una segunda ola de nearshoring que podría darle un mayor crecimiento a México”.