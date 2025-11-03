Luz Elena González se reúne con secretaria de Agricultura de EU por biocombustibles.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, se reunió con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y con el subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Luke J. Lindberg.

En el encuentro se abordaron las oportunidades de cooperación en materia de biocombustibles para fortalecer la seguridad energética y el desarrollo sostenible de ambos países.

“Conversamos sobre oportunidades de cooperación en materia de biocombustibles para fortalecer la seguridad energética y el desarrollo sostenible de ambos países”, informó Luz Elena González en la red social X.

A la reunión, celebrada en las instalaciones de la Secretaría de Energía, también acudió personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para brindar acompañamiento.

Fue un gusto recibir a la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins (@SecRollins), y al Subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Luke J. Lindberg (@TheUSA), en la @SENER_mx, con el acompañamiento de la @SRE_mx.

Conversamos sobre oportunidades… pic.twitter.com/kDkhtxDMkF — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) November 3, 2025

El encuentro tuvo lugar una semana después de que México firmara dos acuerdos en materia de biocombustibles y competitividad con Brasil, país que enfrenta aranceles del 50% de Estados Unidos.

“Con este instrumento, ambas naciones examinarán las mejores formas de cooperar en materia de producción, uso, regulación y certificación de biocombustibles, con el fin de impulsar un crecimiento ordenado y debidamente regulado del sector en México”, se informó el pasado 27 de octubre en el marco de la visita a México del vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo Alckmin.

