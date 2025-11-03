Violencia en México, un duro golpe a las instituciones: Concamin tras asesinato de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, representa un duro golpe a las instituciones y al trabajo de los servidores públicos que “buscan el bienestar de sus comunidades”, afirmó la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

En un comunicado, el sector industrial del país hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con “determinación y transparencia a fin de esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar cero impunidad ante este crimen atroz”.

“La Concamin condena el vil y cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un acto público”, señaló

Asimismo, comentó que es indispensable fortalecer el estado de Derecho, la justicia social y las estrategias de seguridad que protejan a los ciudadanos, a las autoridades locales y a quienes, desde la iniciativa privada, contribuyen al desarrollo y crecimiento económico de México.

Respecto a esto último, la cúpula industrial recordó que este hecho se suma a otros actos que en las últimas semanas en Michoacán, como el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre, “lo que refleja el deterioro preocupante en las condiciones de seguridad en la región”.

“El avance de la violencia y la criminalidad no puede normalizarse. La construcción de un país con paz, justicia y oportunidades requiere de una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, el sector productivo y la sociedad civil”, aseveró.

