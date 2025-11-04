Sectur federal coordina ayuda para Pueblos Mágicos afectados por lluvias

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal, en coordinación con otras dependencias, implementó un programa de ayuda a los Pueblos Mágicos que fueron afectados por las lluvias registradas en octubre y que causaron daños en cinco entidades; además, destaca que la próxima semana inicia el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Hidalgo.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur, destacó que ya se realizó la primera fase, que consistió en limpiar las zonas afectadas, y en donde participaron elementos de los Ángeles Verdes; además, se entregaron productos de primera necesidad, tras la instalación de 32 centros de acopio en todo el país.

La funcionaria sostuvo que se iniciará una segunda fase de “reposicionamiento económico del turismo”, y que, en Hidalgo hubo daños en tres localidades consideradas Pueblos Mágicos, donde tendrá lugar una ventana de promoción para que artesanos y productores puedan generar ingresos.

“En estos tres Pueblos Mágicos iniciaremos con el Gobierno del estado una gran ventana de promoción, pero sobre todo de generar dinero a nuestros artesanos, y productores en Hidalgo”.

Asimismo, sostuvo que también habrá mejoras en imagen urbana, y ya se designó un presupuesto para “intervenir fachadas en los centros históricos e iniciaremos con varias etapas de promoción del destino”.

Tianguis Nacional reunirá a 177 Pueblos Mágicos

La secretaria de Turismo destacó que también en Hidalgo se realizará el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Real del Monte; dicho evento reunirá a los 177 Pueblos Mágicos del país, y que se espera generar una derrama económica turística de 175 millones de pesos y más de 50 mil visitantes al Centro de Convenciones.

“Esperamos que la derrama económica, siempre es aproximada y recuerden que las derramas se dan después del evento, y además hay unas directas y unas indirectas. En el sector turístico hay muchas indirectas, pero planeamos que solamente de derrama turística sean 175 millones de pesos y con números de las ediciones anteriores esperamos que haya más de 50 mil visitantes”, mencionó.

Rodríguez Zamora explicó que el evento será muy similar al Tianguis Turístico que se hace cada año, ya que habrá citas de negocios para tour operadores, y ya se cuentan con 90 compradores a nivel internacional, de los cuales 15 son estadounidenses gracias a que Aeroméxico los trasladará, “entonces van a ir con cada uno de los pueblos mágicos a saber su oferta y a poder incluirlos en los diferentes paquetes” que ofrecen.

Asimismo, dijo que este evento estará abierto al público y no tendrá costo alguno para los visitantes.

“Primero decirles que es gratuito. Está abierto a todo el público. No tienen que ser tour operadores, no tienen que haberse registrado en la página. Todos podemos llegar a conocer 177 pueblos llenos de cultura, de historia, de gastronomía y de artesanías y de muchísimas actividades turísticas”, puntualizó.

cehr