Advierten afectaciones en logística comercial aérea y de inversión tras medidas de EU

Aviones de las aerolíneas comerciales que operan en el AIFA, en imagen de archivo.

Las órdenes que revocaron 13 rutas aéreas entre México-Estados Unidos y que prohibieron permisos de carga combinada para aerolíneas mexicanas traerán implicaciones negativas para el sector aéreo, la logística comercial y afectarán la llegada de inversiones a México, señalaron la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) y la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

La cámara empresarial capitalina aseguró que la reciente decisión del gobierno estadounidense genera preocupación ya que se afectarán las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); además “no sólo representa un retroceso en los esfuerzos por consolidar al aeropuerto como hub logístico internacional, sino que afecta a aerolíneas mexicanas clave como Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris y Mexicana, limitando sus planes de expansión y reduciendo sus ingresos por tráfico de pasajeros y carga”.

E incluso las órdenes emitidas también dañarán a empresas, trabajadores y personas usuarias y consumidoras en ambos países. La Canaco sostuvo que se corre el riesgo de que haya una menor atracción de inversión, ya que la incertidumbre regulatoria “desalienta proyectos”; se frenará el crecimiento en “conectividad internacional”, también, “se compromete un segmento estratégico para los ingresos del AIFA”, es decir, las exportaciones y las cadenas de logística de ambas naciones saldrían perjudicadas.

En ese sentido, la Amacarga refirió que prevé un alza en los costos de operación logística por tener que utilizar otras rutas o incluso servicios con un precio más alto.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ı Foto: Especial.

“La incertidumbre que provocan las medidas unilaterales que dio a conocer el Departamento del Transporte estadounidense, se traduce además en un daño a la planificación de operaciones de largo plazo, destacó Eva María Muñoz, presidenta de Amacarga.

Según la asociación, la afectación de las operaciones en el AIFA podrá contabilizarse por el tiempo que dure la medida estadounidense, pero destacó que, hasta ahora, en el recinto aeroportuario se han movilizado alrededor de 300 mil toneladas de carga.

“En lo que va del año se tienen registradas 45 mil 382 operaciones de entrada y salida de productos diversos destinados al mercado de Estados Unidos desde el AIFA y en vuelos mixtos (pasajeros y carga) desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”, puntualizó.

Asimismo, añadió que el impacto negativo no sólo será en logística, sino que alcanzará a la economía nacional, ya que, las exportaciones e importaciones podrían disminuir ante la reducción en la capacidad del movimiento de mercancías vía aérea.

Ambas organizaciones coincidieron en que se pueda superar “esta nueva controversia” a través del diálogo técnico, y en favor del bienestar del sector aéreo mexicano.

El AICM. ı Foto: Cuartoscuro (Archivo).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT