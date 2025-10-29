Prohibición de permisos de transporte de carga combinada podría entrar en vigor en cuatro meses: SICT

La orden que emitió el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) que busca prohibir los permisos a las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Estados Unidos podría entrar en vigor en alrededor de cuatro meses, señaló la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Al reafirmar su compromiso con una aviación competitiva, la SICT informó que continuarán las mesas de trabajo con autoridades estadounidenses, luego de que el DOT anunció su intención de prohibir el transporte de carga combinada, llamado “belly cargo”.

De acuerdo con la orden DOT-OST-2025-1920, las aerolíneas mexicanas que se verían afectadas por la prohibición son:

Aeroméxico

Aeroméxico Connect

Viva Aerobus

Aerus

Volaris

TAR Aerolíneas

Específicamente, la orden propone agregar una condición a sus permisos y exenciones que les impediría transportar carga en la realización de cualquiera de sus servicios internacionales regulares o chárter entre el AICM y Estados Unidos.

En la orden, el DOT acusa al Gobierno de México de un “desequilibrio competitivo” al obligar a las aerolíneas estadounidenses de carga a trasladarse a otros aeropuertos, como el Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que las aerolíneas mexicanas continúan operando con servicios combinados, de pasajeros y carga, en el AICM.

Lo anterior, afirma, ha perjudicado los derechos operativos y las oportunidades equitativas de las aerolíneas estadounidenses bajo el Acuerdo sobre Transporte Aéreo bilateral de 2015.

“El objetivo primordial del Departamento al tomar esta medida es persuadir al Gobierno de México para que rescinda su prohibición contra los transportistas estadounidenses de carga que operan en MEX [AICM], de conformidad con sus obligaciones en virtud del Acuerdo", señaló.

Sin embargo, reconoció que, de ser definitiva, la prohibición “perturbaría aún más el mercado de carga aérea y tendría otras consecuencias”, por lo que propuso que la orden entre en vigor 108 días hábiles después de la emisión de una orden final sobre el asunto.

Mientras tanto, el DOT concedió 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025, para que México presente sus comentarios al respecto, y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas.

En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha , informó este miércoles la SICT, que aseguró que continuarán las mesas de trabajo “para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea”.

No obstante, la agencia federal enfatizó que revisaría la prohibición “una vez que el Gobierno de México restablezca completamente la opción para que los transportistas estadounidenses de carga operen en MEX [AICM] ”.

EU cancela 13 rutas desde el AIFA y el AICM

El martes, en la orden DOT-OST-2025-0436, el Departamento de Transporte revocó la aprobación del acceso a Estados Unidos de 13 vuelos desde México, que afectó a aerolíneas y rutas específicas:

El servicio propuesto México (MEX)-San Juan (SJU) de Aeroméxico Connect , programado para comenzar el 29 de octubre de 2025

El servicio propuesto México (MEX)-Newark (EWR) de Volaris , programado para comenzar el 2 de noviembre de 2025

Los servicios propuestos de Viva Aerobus entre el AIFA (NLU) y varios puntos de Estados Unidos: Austin (AUS), Nueva York (JFK), Chicago (ORD), Dallas/Ft. Worth (DFW), Denver (DEN), Houston (IAH), Los Ángeles (LAX), Miami (MIA) y Orlando (MCO), programados para comenzar en noviembre-diciembre de 2025

De acuerdo con la SICT, la cancelación de 11 rutas que estaban programadas para operar en los siguientes días, será “con efecto inmediato”.

Mientras tanto, la suspensión de dos vuelos vigentes desde el AIFA hacia Estados Unidos, Houston (IAH) y McAllen (MFE), entrará en vigor a partir del próximo 7 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr