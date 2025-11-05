“AIFA se mantiene como gran opción”

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es una gran opción para el desarrollo logístico de México

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), reconoció que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sigue siendo una gran opción para el desarrollo logístico del país, y de ser atendidas sus áreas de oportunidad, se puede consolidar como un hub logístico de clase mundial, que impulse la competitividad y la conectividad aérea de México.

Lo anterior fue compartido por Eva María Muñoz Pineda, presidenta de Amacarga, durante reunión de trabajo en Palacio Nacional sobre la viabilidad y competitividad del AIFA, donde señaló que las aerolíneas, agentes aduanales, agentes de carga y todos los actores involucrados “coinciden en que el AIFA sigue siendo una gran opción para el desarrollo logístico del país; las áreas de oportunidad detectadas representan una hoja de ruta para su fortalecimiento”.

Muñoz Pineda presentó la visión del Agente de Carga Internacional, y destacó las principales áreas de oportunidad identificadas por el gremio para consolidar al aeropuerto como un aeródromo más competitivo y eficiente en el manejo de carga aérea.

Sostuvo que se debe tener la mayor infraestructura especializada para operaciones sobredimensionadas y almacenamiento, seguridad reforzada en las vías de acceso para disminuir incidentes de robo y aumentar la confianza de los usuarios.

Así como la claridad y homologación de procesos aduanales y operativos, evitando demoras y costos adicionales, además de la reducción de costos logísticos derivados del traslado, peajes, combustible y maniobras.

Asimismo, Amacarga subrayó que el fortalecimiento del AIFA no sólo depende de la infraestructura, sino de la coordinación entre autoridades, aerolíneas, agentes de carga, agentes aduanales y recintos fiscalizados; con incentivos claros y condiciones competitivas que promuevan su uso.

“El AIFA y la aviación mexicana no deben verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para la integración económica justa y la seguridad logística de América del Norte”, señaló Muñoz Pineda, al tiempo que reafirmó el compromiso de Amacarga con la profesionalización del sector mediante la certificación OEA.