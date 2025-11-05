Estados Unidos prevé reducir vuelos en 40 aeropuertos por cierre de gobierno

Sean Duffy, secretario de Transporte, confirmó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), reducirá los vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes 7 de noviembre si no se llega a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó que la medida será para “aliviar la presión” sobre los controladores aéreos, considerados empleados esenciales que deben trabajar sin recibir sueldo mientras el gobierno estadounidense está paralizado por el impasse entre republicanos y demócratas en el Congreso para lograr un proyecto de ley de financiación.

Por lo anterior, algunos han tenido que buscar un segundo empleo para cubrir sus gastos o se reportan enfermos, lo que ha derivado en escasez de controladores y el retraso de diversos vuelos en Estados Unidos.

Según un análisis CNN, se han reportado más de 400 casos de escasez de personal en las instalaciones de la FAA desde el inicio del cierre, que este 5 de noviembre cumple 36 días. Según Reuters, este miércoles más de 2 mil 100 vuelos sufrieron retrasos.

“Les hemos pedido a los controladores aéreos que se presenten a trabajar , pero entiendo que están tratando de encontrar la manera de cumplir con sus obligaciones diarias”, señaló al respecto Duffy.

“Debido a esto, hemos visto problemas de personal en todo nuestro espacio aéreo. Quienes viajan notarán que hemos tenido más retrasos y más cancelaciones”, reconoció.

Aunque aseguró que medida es “para mantener la seguridad del espacio aéreo”, no ofreció detalles sobre cuáles aeropuertos y cuántos vuelos se verán afectados.

Además, la FAA advirtió que podría imponer más restricciones después del viernes en caso de nuevos problemas con el tráfico aéreo.

Un día antes, Duffy advirtió que podría haber caos en el espacio aéreo la próxima semana si el cierre de gobierno estadounidense se prolonga lo suficiente como para que los controladores aéreos no reciban su segundo sueldo completo, el próximo martes.

Afirmó que la FAA quería adoptar un enfoque proactivo en lugar de reaccionar después de un desastre, al recordar la colisión en el aire ocurrida el pasado 29 de enero entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington D.C., que dejó 67 personas muertas.

“Aprendimos de eso. Ahora analizamos los datos y, antes de que se convierta en un problema, intentamos evaluar la presión y tomar medidas preventivas para evitar consecuencias adversas”, dijo.

Con información de Reuters, AP y CNN.

