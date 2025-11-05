Este es el precio del dólar HOY miércoles 5 de noviembre de 2025

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano registró una leve depreciación esta semana, que lo ubicó nuevamente por encima de las 18.50 unidades por dólar, si bien se mantiene en un nivel relativamente bajo comparado con sus valores recientes.

De esta forma, este miércoles 5 de noviembre la moneda nacional se cotiza en 18.6671 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el martes 4 de noviembre en 18.69 pesos por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.6133 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.4835 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este miércoles 5 de noviembre:

Afirme : 17.70 a la compra – 19.20 a la venta

Banco Azteca : 16.90 a la compra – 19.14 a la venta

Banco de México , FIX del martes: 18.6133

Bank of America : 17.6991 a la compra – 19.7628 a la venta

Banorte : 17.50 a la compra – 19.05 a la venta

BBVA Bancomer : 17.79 a la compra – 18.93 a la venta

Grupo Financiero Multiva : 18.72 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 18.1431 a la compra – 19.1474 a la venta

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este miércoles 5 de noviembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.64 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

