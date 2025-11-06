Estos son los premios que dará el SAT por El Buen Fin

El Buen Fin celebra su XV aniversario en 2025, y tendrá un sorteo para las personas que realicen compras en los establecimientos participantes del 13 al 17 de noviembre.
Para poder participar en este Sortero El Buen Fin 2025 debes realizar compras en los establecimientos registrados para El Buen Fin y hacer el pago con una tarjeta de crédito o débito emitidas en México.
La compra mínima que debes realizar en El Buen Fin para poder ganar un premio de 250 mil pesos o uno de los 321 mil 260 premios disponibles de distintos montos es de 250 pesos.
¿Cuáles son los premios del Sorteo El Buen Fin?
En total se distribuirán 321 mil 261 premios del Sorteo El Buen Fin, y para poder ganar alguno de estos debes realizar las siguientes compras mínimas:
- Para el premio mayor participarán las compras de a partir de 250 pesos en adelante, y el premio es de 250 mil pesos y habrá solo un ganador.
- Para ganar uno de los 60 premios de 20 mil pesos se debe realizar una compra a partir de 15 mil .01 pesos en adelante.
- Para ganar uno de los 200 premios de 15 mil pesos se debe realizar una compra de entre 10 mil .01 pesos y 15 mil pesos
- Para ganar uno de los 900 premios de 10 mil pesos se debe realizar una compra de entre 9 mil .01 pesos y 10 mil pesos
- Para ganar uno de los mil premios de 9 mil pesos se debe realizar una compra de entre 7 mil 500.01 pesos y 9 mil pesos
- Para ganar uno de los 3 mil premios de 7 mil 500 pesos se debe realizar una compra de entre 5 mil 01 pesos y 7 mil 500 pesos
- Para ganar uno de los 6 mil premios de 5 mil pesos se debe realizar una compra de entre 2 mil 500.01 pesos y 5 mil pesos
- Para ganar uno de los 60 mil premios de 2 mil 500 pesos se debe realizar una compra de entre mil 01 pesos y 2 mil 500 pesos
- Para ganar uno de los 100 mil premios de mil pesos se debe realizar una compra de entre 500.01 pesos y mil pesos
- Para ganar uno de los 150 mil 100 premios de 500 pesos se debe realizar una compra de entre 250 pesos y 500 pesos
Los ganadores del sorteo podrán ser consultados en la lista oficial del Sorteo El Buen Fin a partir del 8 de diciembre del 2025, y los premios serán depositados directamente en la cuenta de los tarjetahabientes con la que realizaron su compra.
Los depósitos correspondientes a los premios para las personas que realizaron compras del 13 al 17 de noviembre en los establecimientos participantes de El Buen Fin 2025 serán efectuados antes del 6 de enero del 2026.