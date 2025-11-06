Lanzan app Buen Fin 2025 para verificar ofertas y comercios

Octavio De la Torre De Stéffano este jueves en Palacio Nacional.

Para contar con un registro formal de las ofertas y negocios en la décimo quinta edición del Buen Fin, el Gobierno habilitará una aplicación que estará disponible para su descarga a partir de la próxima semana.

Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) detalló, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se proyecta una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, que sería 15.7 por ciento más que en 2024.

A 15 años del Buen Fin, lanzó un llamado a que negocios familiares, artesanos, prestadores de servicios y empresarios se unan a esta “fiesta comercial”.

Para formar parte formal, se invitó a registrarse en el sitio habilitado Buen Fin 2025 para que desde la plataforma se difundan las promociones que lanzarán los comercios.

La Lotería Nacional se sumará a este periodo por medio de un billete conmemorativo; además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará un sorteo el 5 de diciembre donde participarán comerciantes y consumidores.

En su mensaje, enfatizó el llamado a que las compras sean de productos y servicios mexicanos para que “el dinero se quede aquí”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR