Promociones Buen Fin 2025: todo lo que debes saber sobre los descuentos y beneficios de la temporada

Promociones Buen Fin 2025: las mejores oportunidades para ahorrar esta temporada.

En sus marcas, ¿listos? ¡Ya casi! El Buen Fin está cerca, por lo que se avecinan tres días de promociones, descuentos y facilidades para comprar esos productos que están en tu lista de deseos y tanto estás esperando llevarte a casa.

Como sabes, el Buen Fin, la temporada de descuentos más grande y esperada del año, se celebra el tercer fin de semana de noviembre (y en ESTA NOTA te damos más detalles de la fecha). Así que es hora de que vayas planeando tus compras para estos días.

El Buen Fin es la oportunidad perfecta para comprar todos los pendientes en tu lista. ı Foto: Cuartoscuro

Seguramente ya te estás preguntando qué tiendas van a ofrecer ofertas, promociones y descuentos, y de cuánto serán estos. Aquí te decimos lo que sabemos.

Promociones Buen Fin 2025: cuándo, dónde y qué descuentos aprovechar

El Buen Fin se celebrará del 13 al 16 de noviembre y participan una gran cantidad de comercios en México, desde tiendas locales hasta grandes cadenas.

El Buen Fin es un fin de semana de ofertas y promociones. ı Foto: Cuartoscuro

Así, es seguro que encuentres un descuento, promoción y oferta en casi cualquier tienda que visites. Desde rebajas hasta 2x1, meses sin intereses ¡y muchas más!

La lista completa de ofertas y promociones por el Buen Fin 2025 se da a conocer aproximadamente una semana antes. Por el momento, los beneficios que sabemos que habrá son:

Descuentos directos de hasta 50% en diversas categorías

Meses sin intereses (MSI), en algunos casos hasta 24 meses

Bonificaciones en monederos electrónicos y cupones digitales

Descuentos esperados en productos como tecnología (celulares, laptops, consolas, televisores), electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, viajes y servicios

Sorteo del SAT que reembolsa compras hechas con medios electrónicos a consumidores y negocios participantes

Una persona realizando compras durante el Buen Fin ı Foto: Cuartoscuro

¿Dónde consultar las promociones y ofertas por el Buen Fin 2025?

Cuando las tiendas participantes en el Buen Fin 2025 publiquen su lista de ofertas, será posible consultarla a través de estos medios:

Portal oficial de El Buen Fin ( elbuenfin.org

Tiendas físicas participantes en todo México

Plataformas de comercio electrónico como Amazon México, Mercado Libre, Walmart y Coppel

Reportes y listados en medios nacionales confiables que agrupan promociones (por ejemplo, Uno TV, Milenio, El Informador)

Promociones bancarias que se anuncian con anticipación para aprovechar meses sin intereses y otras ventajas al comprar con tarjetas de crédito participantes

El Buen Fin es la temporada de descuentos más esperada del año.

¿Qué tiendas participan en el Buen Fin 2025?

Aunque las tiendas participantes en el Buen Fin 2025 lo darán a conocer con una o dos semanas de antelación, es posible adivinar cuales se integrarán al programa debido a participaciones anteriores:

Tiendas departamentales: Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Suburbia, Sanborns, H&M

Supermercados y tiendas de conveniencia: Walmart, Bodega Aurrera, Walmart Express, Soriana, Mega, Chedraui, Sam’s Club, Costco, OXXO, 7-Eleven, K-Mart (OXXO regresa este año tras no participar en 2019)

Moda y calzado: Zara, Nike, Adidas, Bershka, Pull&Bear, entre otras

Comercio electrónico y marketplaces: Amazon, Mercado Libre, CyberPuerta, Temu, AliExpress, Linio, Best Buy, Elektra

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am