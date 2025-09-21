Buen Fin 2025: ¿Cuándo se celebra la temporada de ofertas y por qué será la más larga?

El Buen Fin 2025 ya tiene fecha y será su edición más larga hasta la fecha.

Seguramente en tu lista de deseos hay algunos productos que has querido comprar y no has sabido cuándo. Pues ¡toma nota! La temporada de ofertas más famosa del año en México, el Buen Fin, ya está cerca y, ahora, con grandes sorpresas.

Durante el fin de semana que dura El Buen Fin, miles de tiendas se suman a ofertas, promociones y otros incentivos para acercar a la gente a adquirir más de sus productos favoritos y, así, fomentar el consumo en las tiendas nacionales.

Este año, 2025, el Buen Fin cuenta con motivos de sobra para celebrar y, por ello, extenderá su duración un día más de lo habitual. Te contamos cuándo es esta jornada de ofertas y todo lo que debes saber.

Fecha del Buen Fin 2025: Estos días se celebrará la temporada de ofertas

Si hay pendientes en tu lista de compras, como ropa, tecnología, una pantalla o celular nuevos, ¡no te preocupes! Ya viene el Buen Fin con ofertas exclusivas para que te compres aquello por lo que tanto esperaste.

Durante los días que dura el Buen Fin, cientos de negocios se suman a ofertas, promociones, meses sin intereses y más estímulos al comercio. Lo anterior ocurre tanto en tiendas físicas como en línea, ¡así que no hay pretexto para no comprar y surtir tu lista de deseos!

Este 2025 es un año muy especial para el Buen Fin, pues el evento de ofertas celebra ¡nada más y nada menos que su edición número 15! La primera vez que se celebró un Buen Fin en México fue en 2011, así que en noviembre del presente hay motivos para festejar.

Por ello, el Buen Fin celebrará su fin de semana más largo hasta la fecha, con cuatro días en lugar de solo tres, como es habitual.

Así, el Buen Fin 2025 se celebrará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, lo que significa un día más para promocionar las compras.

Este fin de semana coincide con el “puente” del 20 de noviembre, Día del Inicio de la Revolución Mexicana, que se “recorre” al lunes más próximo, lo que genera un fin de semana largo.

Durante el Buen Fin 2025 se esperan ventas récord por más de 200 mil millones de pesos, es decir, un incremento del 15 por ciento respecto a 2024. Además, se dará un foco especial a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas con el sello “Hecho en México”.

