Buen fin 2025: Coppel y Liverpool ofrecerán grandes descuentos

Cada vez estamos más cerca de una de las temporadas de rebajas más esperadas del año, en la que miles de empresas ofrecen grandes descuentos en diversos artículos.

El Buen Fin es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, en la que se suman diversas organizaciones, tradicionalmente se realiza en noviembre de cada año.

La primera edición del Buen Fin fue en el año 2011, por lo que este 2025 será la decimoquinta edición.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025?

La fecha de inicio del Buen Fin 2025 es el próximo jueves 13 de noviembre a el lunes 17 de noviembre a las 23:59 horas.

Buen Fin en Coppel

En Coppel, las promociones del Buen Fin 2025 incluyen una amplia variedad de productos: desde perfumes, lentes y maquillaje, hasta joyería, libros, ropa, celulares y laptops.

Puedes aprovechar promociones en el sitio web de Coppel o en su app, en donde encontraras además artículos como:

Tecnología : celulares, laptops, consolas, televisores

Moda y Belleza : ropa actual, perfumes y calzado de marca

Electrodomésticos y Línea Blanca: estufas, lavadoras, refrigeradores y más

Buen Fin en Liverpool

En Liverpool, las promociones abarcan diferentes departamentos como hogar, muebles, belleza, calzado, deportes, videojuegos y electrónica.

Aprovecha los beneficios exclusivos al pagar con tarjetas Liverpool o con tarjetas bancarias participantes. Las ofertas están disponibles durante el horario regular de tienda: de 11:00 horas a las 21:00 horas.

También puedes comprar desde tu casa en liverpool.com.mx, o desde la app Liverpool Pocket, donde accederás a los mismos descuentos que en tienda física.

