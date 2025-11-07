Aeroméxico regresa a la BMV luego de 3 años

Aeronave perteneciente a la flotilla de Aeroméxico, en el AICM.

Las acciones de Aeroméxico volvieron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de estar fuera del mercado por casi tres años. La aerolínea aterrizó en la institución bursátil a través de una Oferta Pública Inicial (OPI).

La aerolínea anunció los resultados de su Oferta Pública Mixta global correspondiente a 27 millones 463 mil 590 acciones a un precio de 35.34 pesos por acción en México. Además, lanzará 11 millones 727 mil 325 American Depositary Shares (ADS) a un precio de 19.00 dólares por papel en Estados Unidos. Cada ADS tiene como valor subyacente 10 acciones de Aeroméxico.

El Dato: 27.46 millones de acciones lanzó Aeroméxico en la Bolsa Mexicana de Valores, y 11 millones 727 mil 325 de ADS en EU.

“Las acciones de Aeroméxico inician su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y los ADS inician su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York el 6 de noviembre de 2025 bajo la clave de pizarra AERO”, indicó la aerolínea en un documento.

TE RECOMENDAMOS: Fomentar el ahorro digital Stori lanza tarjeta de débito

Añadió que la Oferta Global se liquidará y concluirá este viernes 7 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales.

“Se hace del conocimiento del público inversionista, que las cotizaciones citadas podrán iniciarse después de la apertura, para cotización, de cada una de la BMV y el NYSE”, señaló Aeroméxico.

De acuerdo con la empresa, utilizará una parte de los recursos netos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea para usos corporativos generales, incluyendo pagos relacionados con la ampliación de su flota, inversiones en la infraestructura de experiencia al cliente y obligaciones de mantenimiento de la flota.

La compañía agregó que no se otorgó opción de sobreasignación alguna respecto de la Oferta en México. Además señaló que Delta, actual accionista y socio comercial estratégico de largo plazo de Aeroméxico, no participó en la Oferta Global y firmó un convenio de no enajenación de cuatro años.

En adición a la Oferta Global, Aeroméxico anunció una colocación privada de acciones por un monto de aproximadamente 25 millones de dólares a un precio de 1.805 dólares por acción.

Se espera que la Colocación Privada Simultánea concluya este 7 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales. Además, Aeroméxico espera que los recursos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea sean aproximadamente 178.8 millones de dólares, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores de ambas ofertas.

Agregó que, con respecto a la Oferta Internacional, Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore actúan como intermediarios colocadores líderes conjuntos; Apollo Global Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, BNP PARIBAS, BTG Pactual y Santander, y Academy Securities y Siebert Williams Shank actúan como coadministradores.

En relación con la Oferta en México participaron Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México, y como actores intemediaros colocadores de líderes hicieron su parte correspondiente Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.