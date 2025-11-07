Stori lanza tarjeta de débito

Con la intención de brindar una oferta completa de servicios financieros digitales, Stori lanzó su nueva tarjeta de débito que será física o digital, y para adquirirla se necesitará conservar un monto mínimo de 50 pesos mexicanos; además, busca desincentivar el uso del efectivo y que las personas usuarias ahorren y obtengan rendimientos de sus ingresos.

“Nosotros queremos crear una plataforma financiera, una oferta de servicios financieros digitales en donde tengas todo lo que necesites. Crédito es una parte, pero no es la única parte; los mexicanos, de hecho, necesitan poder tener rendimientos, ahorro, herramientas digitales y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros pensamos en el usuario”, indicó Sergio Dueñas, gerente general de depósitos en Stori.

En ese sentido, el directivo sostuvo que a pesar de los recortes del Banco de México a la tasa de interés que se sitúa en 7.25 por ciento, Stori ofrecerá rendimientos superiores en la cuenta de débito, porque “sí, existe siempre un espacio para ofrecer más”, como en 2023, cuando las tasas oscilaron entre 8.0 y 9.0 y ellos ofrecieron 15 por ciento.