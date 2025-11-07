Zoé Robledo afirma, ante diputados, que el IMSS ‘vive su mejor momento’

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que la institución “vive su mejor momento”, al atender a más personas que nunca y registrar niveles históricos de inversión en infraestructura, personal y equipamiento.

Robledo destacó que el IMSS brinda atención a 78 millones de personas, casi 10 millones más que en 2018, con una plantilla de 523 mil trabajadoras y trabajadores, es decir, 81 mil más que al inicio del actual sexenio.

También afirmó que el abasto de medicamentos supera 97%, logro que atribuyó a la “digitalización de 96% de las recetas”.

El funcionario informó que hacia 2030 se proyecta la construcción de 47 hospitales y la modernización de otros 55, así como la expansión de 30 unidades de medicina familiar y la apertura de 400 clínicas con servicio de fin de semana.

Sobre la atención al cáncer infantil, explicó que existen 36 centros estatales especializados y una tasa de sobrevida de 82%, frente al 38% registrado en 2018.

“El IMSS del porvenir es una institución pública, fortalecida y humana, que vuelve a ser orgullo del Estado mexicano”, afirmó.

Al hacer un balance del primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que la institución opera en regiones donde el mercado privado “no acude, porque no es negocio”. Agregó que, por ello, se ha marcado el rumbo de “seguir fortaleciendo lo público” y recuperar la esencia del organismo.

Robledo aseguró que desde su creación, en 1943, el IMSS ha acompañado al país en momentos decisivos. Reconoció que la institución ha superado fenómenos como sismos, huracanes, pandemias y crisis económicas, así como etapas de desinversión que, dijo, apuntaban a un proceso de privatización.

Gracias a sus trabajadores —afirmó—, “hay IMSS para rato”.

El titular reiteró que, pese a los desafíos, la institución vive “el mejor momento”, pues nunca se había invertido, contratado ni formado personal en la magnitud actual.

“Hoy se atiende a más personas y esa es nuestra razón de ser”, declaró.

