Buen fin 2025 en Coppel: Estas son las promociones que hay

El Buen Fin 2025 está a punto de comenzar, y Coppel aseguró que se prepara para recibir a millones de clientes en todo el país con promociones, créditos, envíos gratuitos y una experiencia de compra más digital.

Del 13 al 17 de noviembre, la cadena mexicana participará en el evento comercial más importante del año con una propuesta diseñada para que los consumidores puedan estrenar, renovar su hogar o adelantar sus compras navideñas sin afectar su bolsillo.

“El Buen Fin es estratégico para nosotros porque significa la oportunidad de acompañar a nuestros clientes con las mejores promociones, con crédito accesible y con una experiencia sin fricciones”, explicó Ariadna Gil, gerente divisional de Marketing de Coppel a La Razón.

Con más de mil 800 tiendas en más de 600 ciudades del país, Coppel tiene presencia en prácticamente todo México. Pero además de su red física, la empresa consolidó una plataforma digital que crece año con año: tan sólo en 2024, las ventas desde la app aumentaron 58 por ciento.

“El Buen Fin representa el momento en el que más cerca estamos de nuestros clientes. Nos preparamos con meses de anticipación para ofrecerles crédito, promociones y una experiencia omnicanal, tanto en tienda como en línea”, señaló la directiva.

Crédito: la herramienta para comprar sin presionar tanto el bolsillo

El crédito Coppel es uno de los pilares de la experiencia del Buen Fin. Este sistema permite adquirir productos sin necesidad de pagar de contado y con hasta 30 días sin intereses para liquidar la compra.

“Nuestros clientes pueden usar su crédito para comprar lo que necesiten, desde una pantalla o una lavadora hasta ropa o una motocicleta. Y si liquidan durante el primer mes, no pagan intereses”, explicó Gil.

A esto se suma el programa Coppel Max, que recompensa las compras a crédito con dinero electrónico que puede acumularse y utilizarse en futuras compras.

“Es una forma de reconocer la lealtad de nuestros clientes y ayudarlos a seguir mejorando su vida”, añadió.

Durante el Buen Fin, las sucursales refuerzan su atención personalizada para quienes buscan tramitar su crédito por primera vez. Los asesores guían paso a paso el proceso para facilitar el acceso a este beneficio, sin trámites complicados, aseguró la entrevistada.

Envíos gratis, cobertura nacional y atención personalizada

Coppel afirmó que cuenta con una de las redes logísticas más grandes del país, lo que le permite ofrecer envíos gratuitos a domicilio en compras mayores a 499 pesos. La empresa dispone de 30 bodegas y múltiples centros de distribución que garantizan entregas rápidas, incluso durante el pico de demanda que representa el Buen Fin.

“Estrenar una pantalla o un colchón y recibirlo directamente en casa, sin costo alguno, es parte de lo que nos distingue. Estamos donde nuestros clientes están”, destacó Ariadna Gil.

Además, la comunicación con el cliente es constante. Gil señaló que mantiene informados a los compradores en cada etapa del proceso: desde la confirmación de pedido hasta la entrega final, por correo electrónico, SMS, WhatsApp o notificaciones en la app.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la compañía también ofrece servicios adicionales, como instalación a domicilio o garantía extendida, a través de Coppel Soluciones.

“Queremos que la compra sea integral. Que el cliente no sólo compre un producto, sino que disfrute todo el servicio detrás de él”, señaló la ejecutiva.

Qué comprar este Buen Fin: tecnología, hogar y moda

Durante el Buen Fin, los clientes suelen aprovechar las promociones de Coppel para renovar artículos del hogar o invertir en tecnología, comentó. Entre las categorías más demandadas se encuentran los electrodomésticos, celulares, motocicletas, pantallas, línea blanca, calzado y ropa deportiva.

“Nuestros clientes planean estas compras con anticipación. Son bienes duraderos que impactan directamente en su calidad de vida, y el Buen Fin se convierte en la mejor oportunidad para adquirirlos con facilidades”, explicó Gil.

Además de los productos más grandes, los consumidores también aprovechan la temporada para comprar regalos navideños, electrónicos portátiles, muebles y artículos de uso diario, que en muchos casos cuentan con descuentos adicionales o bonificaciones por pago puntual.

En 2024, las ventas durante el Buen Fin crecieron 8.9 por ciento respecto al año anterior, impulsadas por la combinación de precios competitivos, crédito y servicio al cliente. Para 2025, Coppel espera mantener esa tendencia positiva.

El primer paso hacia las compras en línea

Para quienes aún no se animan a comprar por internet, Coppel desarrolló una solución que combina la confianza de lo presencial con las ventajas del mundo digital: los módulos o kioscos digitales, instalados dentro de las tiendas.

“Estos módulos son la puerta de entrada a la digitalización. Así como Coppel fue pionero en dar acceso al crédito, ahora lo es en acercar las compras digitales a millones de mexicanos”, comentó la entrevistada.

Los kioscos permiten que los asesores acompañen al cliente durante su primera experiencia digital, explicándole cómo navegar en coppel.com o cómo usar la app Coppel para comprar, rastrear pedidos o revisar su crédito.

Este formato ha sido tan exitoso que, durante el Buen Fin del año pasado, las ventas a través de estos módulos crecieron más de 12 por ciento, reflejo de que los consumidores buscan combinar ambos canales: la asesoría personal y la facilidad del entorno digital.

“Cuando un cliente realiza su primera compra digital desde el módulo, gana confianza para hacerlo por su cuenta después. Es un puente entre la tienda física y el mundo digital”, explicó.

Rumbo al Buen Fin 2025

La preparación para el Buen Fin comienza con varios meses de anticipación. Desde la planeación de inventarios hasta la capacitación de los equipos, Coppel organiza una estrategia nacional para garantizar que cada cliente reciba la atención que necesita.

“Nos preparamos con los aprendizajes de cada edición. Queremos servir mejor a nuestros clientes y ser protagonistas del Buen Fin 2025”, aseguró Ariadna Gil.

Este año, la empresa busca reafirmar su compromiso con la accesibilidad, la innovación y la cercanía, pilares que la han convertido en una de las marcas más reconocidas del país.

“Los esperamos en nuestras tiendas, en la app y en coppel.com. Este Buen Fin celebramos 15 años acompañando a las familias mexicanas, ofreciendo crédito, promociones irresistibles y la confianza de comprar donde siempre los hemos atendido con cercanía y servicio”, concluyó Gil.

