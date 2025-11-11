CCE estima al menos 72 mil puestos necesarios para migrantes repatriados desde EU

CCE ve oportunidad de crecimiento con migrantes que vuelven de Estados Unidos

México necesita abrir 72 mil plazas laborales, hasta el momento, para los migrantes repatriados desde Estados Unidos, aseguró Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Explicó que estos trabajadores pueden influir de manera positiva a las empresas y al país, ya que han mostrado poseer conocimientos que pueden abonar al impulso de la industria nacional, en especial al sector construcción.

“Poder ofrecer puestos de trabajo, sobre todo cerca de sus regiones, cerca de sus casas, de sus familias, para que estos repatriados tengan esa oportunidad”, comentó el empresario durante su participación en el SMU Mission Texas-Mexico 9th Annual Integration Symposium.

Señaló que han ofrecido capacitación para algunos repatriados y que se han sorprendido de que muchos vienen bastante capacitados, sobre todo en construcción.

“Eso nos invita a reflexionar hacia adelante cómo tenemos que armonizar toda la parte de migración, la capacidad de su trabajo es muy importante”, comentó.

Sin embargo, señaló que se debe trabajar en los salarios. Destacó que en los últimos siete años se ha avanzado en el tema ya que se pasó de un salario mínimo de 82 pesos a uno de 171 pesos, lo que significó un aumento de 140 por ciento.

Por otro lado, respecto al estado de Texas, mencionó que la región estadounidense es de suma importancia ya que es la ruta y conexión con México, por lo que dijo que ambos países deben de apostar por el talento nato de ambos lados de la frontera y por proponer políticas públicas para mejorar la relación bilateral.

Además dijo que estará presente en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que iniciarán en el próximo 2026.

T-MEC con cambios radicales

En cuanto a este tema, el presidente de la American Society of México (AmSoc), Larry Rubin, aseguró que tendrá cambios que calificó como “radicales”, aunque aseguró éste continuará existiendo.

“Estamos muy confiados que el T-MEC va a continuar porque lo necesita Estados Unidos y también lo necesita México, pero sí habrá cambios importantes”, comentó Rubin.

Añadio que las negociaciones serán complejas, en específico para México.

