Hay un candidato para presidir el CCE

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los órganos empresariales más importantes del país, José Medina Mora Icaza, resultó ser el único candidato a presidir el Concejo Coordinador Empresarial (CCE), informó la institución.

Conforme al calendario establecido por su normatividad interna, concluyó el periodo de registro de candidaturas para la Presidencia del organismo, mismo que permaneció abierto del 6 al 11 de noviembre. Durante este proceso se registró únicamente la candidatura de Medina, quien fue propuesto como candidato de unidad para encabezar al CCE en el próximo periodo institucional.

De acuerdo con los estatutos del Organismo, el Consejo Nacional será informado sobre el resultado del registro durante su sesión del 14 de noviembre, dando paso al periodo de presentación de propuestas ante los organismos que integran el CCE, previsto del 14 de noviembre al 5 de diciembre.

Posteriormente, en la Asamblea General Anual Ordinaria, que se celebrará durante la segunda semana de diciembre, se formalizará la elección y el cambio de presidencia.

“Con este proceso, el Consejo Coordinador Empresarial reafirma su compromiso con la unidad del sector privado, la institucionalidad y la continuidad de los esfuerzos colectivos para fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo incluyente de México”, señaló el CCE en un documento.

¿Quién es José Medina Mora?

De acuerdo con información oficial, José Medina Mora Icaza es Licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Además, posee una Maestría en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, ambas por la Universidad de Stanford.

El empresario es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una empresa integradora mayorista de soluciones de tecnología de información y comunicaciones.

Además fue presidente de la Coparmex nacional entre 2021 y 2022, luego de ocupar diversas posiciones a nivel local y regional.

