Peso y BMV avanzan por apuestas de reapertura del gobierno estadounidense

El peso mexicano se apreció el martes por tercera jornada y la bolsa subió a nuevos máximos históricos, después de que el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que pondría fin al cierre administrativo más largo en la historia de la mayor economía del mundo.

La moneda mexicana cotizaba en 18.3140 por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de un 0.33 por ciento, siguiendo un repliegue generalizado del dólar luego de que un informe en Estados Unidos mostró que los empleadores privados recortaron puestos de trabajo el mes pasado.

“Los inversores esperan la votación de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, para finalizar con el cierre de Gobierno en los próximos días. Hacia el ‘overnight’, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre 18.26 y 18.38, considerando la fortaleza del peso y el sentimiento de optimismo en los mercados”, dijo Monex Grupo Financiero, en una nota de análisis.

A nivel local, la sesión estuvo marcada por la divulgación de débiles cifras de la producción industrial, aunque con poco impacto en el ánimo de los participantes. Según los datos, la actividad cayó en septiembre por cuarto mes consecutivo a tasa desestacionalizada debido a un declive de la construcción.

“La industria continúa enfrentando retos en el corto plazo, aunque nuestra expectativa es que el balance de riesgos mejorará el próximo año… Las piezas clave serán la construcción (tanto pública como privada) y las manufacturas (que se beneficiarán de una mayor estabilidad relativa y de los avances en los acuerdos bilaterales con Estados Unidos)”, dijo Grupo Financiero Banorte.

Por su parte, el índice accionario líder S&P/BMV IPC ascendió un 1.95 por ciento a un nuevo máximo histórico de cierre de 64 mil 321.27 puntos, aunque durante el día llegó a alcanzar un hito de 64 mil 406.21 unidades.

La Cámara de Representantes tiene previsto votar el miércoles por la tarde el acuerdo que restablecería la financiación de las agencias gubernamentales y que ha sido calificado por el presidente Donald Trump de “muy bueno”.

MSL