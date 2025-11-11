Rechaza Energía que se discrimine a empresas petroleras de EU por favorecer a Pemex y a CFE

La Secretaría de Energía (Sener) negó que el gobierno mexicano esté dando un trato privilegiado a Pemex y a la CFE, frente a compañías de Estados Unidos, como señalaron publicaciones recientes.

En un mensaje, la titular Luz Elena González sostuvo que “es falso que el Estado mexicano discrimine” a las petroleras estadounidenses.

Las declaraciones responden a dos notas de diarios nacionales donde se mencionan presuntas violaciones al T-MEC y la petición de un panel de solución de controversias.

En relación a la notas publicadas en el periódico Reforma, tituladas “Reclaman petroleras de EU violación al T-MEC” y “Piden panel en T-MEC contra Pemex y CFE”, informamos que es falso que el Estado mexicano discrimine a las empresas petroleras de Estados Unidos por favorecer a… pic.twitter.com/qdRae7eyri — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) November 11, 2025

A propósito, la titular de Sener compartió un comunicado en el cual se aclaró que el marco jurídico vigente —incluidas las reformas constitucionales y legislativas— es consistente con el T-MEC.

Incluso, se subrayó que el modelo actual promueve la inversión privada en los sectores de hidrocarburos y electricidad bajo reglas claras y transparentes.

Como ejemplo, el documento destacó la implementación de contratos mixtos entre empresas particulares y compañías del Estado. Estas figuras, sostuvo, buscan reactivar los sectores energéticos sin excluir a inversionistas extranjeros.

La Secretaría aseguró que México no incumple el T-MEC, que tampoco restringe la participación de firmas estadounidenses o canadienses, y que el tratado ya contempla mecanismos adecuados para atender a quienes consideren lo contrario.

Sobre inconformidades presentadas desde 2022, el texto señaló que “han sido superadas” gracias a los ajustes legales más recientes.

Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición a atender inquietudes de socios comerciales y dijo haber sostenido acercamientos con empresas del sector energético para impulsar proyectos en beneficio del país.

am