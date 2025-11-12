Diputados aprueban reforma para cancelar tarjetas sin afectar el historial crediticio

Las tarjetas adicionales o extensiones de tu tarjeta de crédito debes otorgarlas de manera cuidadosa.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que permitirá a los usuarios cancelar sus tarjetas de crédito o débito sin que esto afecte su historial en el Buró de Crédito.

La iniciativa, que también prohíbe la emisión de plásticos sin consentimiento, busca frenar prácticas abusivas de bancos y tiendas departamentales.

Con 467 votos a favor y ninguno en contra, el pleno avaló modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para establecer reglas claras en la emisión y cancelación de productos financieros.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por… pic.twitter.com/iQTLaeIeeq — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 12, 2025

La propuesta fue impulsada por el legislador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, y ahora será turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación.

“Queremos garantizar que ningún usuario sea afectado por cancelar una tarjeta que no desea o no usa”, sostuvo Monreal durante la sesión.

De acuerdo con la reforma, ninguna institución financiera o comercio podrá emitir tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del cliente. Si lo hacen, dichas tarjetas serán consideradas nulas. Además, la cancelación deberá realizarse en un plazo máximo de tres a cinco días hábiles, sin comisiones, penalizaciones o trámites excesivos.

Las entidades también estarán obligadas a ofrecer canales accesibles para la cancelación, ya sea por vía telefónica, digital o presencial. Con ello se busca eliminar procesos burocráticos que en muchos casos terminaban generando cobros indebidos o afectaciones injustas al historial crediticio de los usuarios.

La reforma también prohíbe reportar al Buró de Crédito por el simple hecho de no usar una tarjeta o por solicitar su cancelación, una práctica que —según legisladores— afectaba a miles de personas que dejaban de utilizar productos que nunca pidieron o que querían dar de baja.

Fuentes legislativas señalaron que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) será la encargada de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en el caso de tarjetas emitidas por comercios.

De entrar en vigor, esta reforma representaría un avance en los derechos financieros de los usuarios en México, al poner fin a los cobros y reportes derivados de productos no solicitados o de cancelaciones legítimas. El Senado deberá ahora discutirla y, en su caso, ratificarla para su promulgación final.

MSL