Buen Fin 2025: Estas son las promociones de American Eagle

El Buen Fin tendrá ofertas exclusivas de esta temporada en distintas tiendas, e incluso muchas tiendas en línea tienen ofertas exclusivas en distintos artículos, y American Eagle tiene descuentos disponibles tanto para mujer como para hombre.

Además de las ofertas exclusivas de El Buen Fin, este año las compras pueden participar en El Sorteo Buen Fin del SAT, donde se sortearán premios de hasta 250 mil pesos para las personas que realicen compras en esta época.

Para hacer compras durante esta época llena de ofertas y descuentos es recomendable tener algunas consideraciones para poder adquirir los productos que necesitas o han estado en tu lista de deseos durante mucho tiempo al mejor precio.

Ofertas Buen Fin ı Foto: Especial

Para esto puedes comparar costos de algunos productos en distintas tiendas, no hacer compras de manera impulsiva, tener en cuenta las cosas que de verdad quieres y no adquirir cosas solo porque tienen un mejor precio y tener un presupuesto límite.

¿Cuáles son las promociones de American Eagle?

En American Eagle tienen disponible hasta 70 por ciento de descuento en toda la tienda, además de 3 o 6 meses sin intereses en compras mínimas de 2 mil 500 pesos o 9 meses sin intereses para compras desde 4 mil pesos.

El envío de las compras es gratuito en compras mayores a 800 pesos para los miembros Real Rewards, y también algunas prendas están disponibles para pagar en línea y recoger en la tienda más cercana.

Las ofertas están disponibles del 13 al 17 de noviembre para artículos de mujer, hombre y de Aerie, con precios desde los 119.70 pesos mexicanos en accesorios, ropa, zapatos, trajes de baño, y ropa interior.

Ofertas de Buen Fin American Eagle ı Foto: Captura de pantalla

Además, tienen promociones exclusivas como comprar un bra y llevarte uno gratis, comprar una sudadera de lana y una parte de abajo por tan solo mil 299 pesos, comprar 5 piezas de ropa interior para mujer por 399 pesos, o comprar 2 prendas interiores y llevarte 4 gratis.

Además, al registrar tu correo puedes recibir 10 por ciento de descuento en tus compras, recibir información sobre los lanzamientos e informarte sobre sus próximas ofertas, y en caso de ser estudiante puedes tener un 15 por ciento de descuento extra.

Para mujeres hay playeras disponibles desde 119.70 pesos, blusas y camisas desde 267.70 pesos, shorts de mezclilla desde 299.70 pesos, minifaldas desde 299.70 pesos e incluso leggins desde 359.70 pesos mexicanos

Para hombres puedes encontrar playeras desde 149.70 pesos, trajes de baño desde 239.70 pesos, shorts desde 269.70 pesos, camisas tipo polo desde 269.70 pesos, camisas desde 329.70 pesos, y pantalones desde 419.70 pesos.