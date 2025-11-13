Buen Fin 2025: Estos son los precios en oferta del iPhone 13, 14, y 16

El Buen Fin es la época del año en la que las tiendas tienen disponibles diversas ofertas y promociones, e incluso algunas tiendas tanto físicas como en línea tienen los precios más bajos de todo el año.

Este 2025 El Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre, por lo que muchas personas aprovechan esta temporada para adquirir algunos productos con un precio más bajo del que regularmente tienen.

Uno de los celulares más buscados durante estos 5 días de ofertas es el iPhone, específicamente en las versiones anteriores al reciente lanzamiento que el últmo fue el iPhone 17 en distintas versiones.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este viernes Este es el precio del dólar HOY viernes 14 de noviembre de 2025

Alertan sobre fraudes ciberneticos por Buen Fin ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los precios en oferta del iPhone 13, 14, y 16 del Buen Fin?

Las versiones anteriores del iPhone se encuentran disponibles por precios más bajos que el que tenían cuando los pusieron a la venta por primera vez, pero durante El Buen Fin estos precios son incluso más bajos.

En las tiendas MacStore tienen promociones disponibles durante estos 5 días, y dependiendo del método de pago que utilices puedes obtener aún más ofertas, como bonificación y más meses sin intereses.

En la tienda en línea iShop Mixup tienen ofertas en varios artículos de Apple como computadoras, iPad, audífonos y relojes inteligentes, e incluso tienen disponibles promociones en iPhone 13 y iPhone 16e.

Ofertas de MacStore ı Foto: Captura de pantalla

En la tienda Palacio de Hierro puedes encontrar el iPhone 13 desde los 8 mil 969 pesos, mientras que en Elektra lo puedes encontrar desde 5 mil 599 pesos pero con menos capacidad de almacenamiento.

El iPhone 14 está disponible en Amazon desde los 6 mil 788 pesos, y en tiendas departamentales puedes encontrarlo desde los 8 mil 969 pesos, o en su versión Pro puedes encontrarlo reacondicionado desde los 9 mil 569 pesos.

En iShop el iPhone 16e está disponible por 13 mil 999 pesos en pago de contado o 20 meses sin intereses de 749 pesos, mientras que el iPhone 13 está disponible por un pago de contado de 9 mil 999 pesos o 20 meses sin intereses de 549 pesos.

El iPhone 16 está disponible en amazon desde los 13 mil 478 pesos con una capacidad de 128 gigabytes en su versión reacondicionada en color rosa, negro, blanco, azul y verde, y su versión Plus de 128 gigabytes directo de la tienda Apple de la plataforma por 18 mil 945 pesos que pueden ser diferidos a 15 meses sin intereses.