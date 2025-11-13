Buen Fin 2025: Aprovecha al máximo los descuentos sin riesgo en tus finanzas

El Buen Fin 2025 llegó con grandes expectativas de consumo y descuentos que prometen superar las cifras del año anterior. Sin embargo, además de aprovechar las ofertas, los especialistas recomiendan hacerlo con planeación y seguridad para evitar sobreendeudamientos o caer en fraudes digitales.

De acuerdo con una encuesta de Research Land, agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX, el 54 por ciento de los mexicanos planea realizar compras a meses sin intereses, mientras que el 23 por ciento pagará en una sola exhibición, 12 por ciento aún no decide y 11 por ciento recurrirá a pagos fijos. Este comportamiento contrasta con el resto del año, cuando solo el 19 por ciento de las personas usa crédito para compras mayores a 500 pesos.

El gasto promedio también refleja un consumidor más consciente: 45 por ciento destinará entre 3 mil y 7 mil pesos, 25 por ciento menos de 3 mil pesos y 23 por ciento entre 7 mil y 15 mil pesos. Solo 7 por ciento comprará artículos de más de 15 mil pesos.

“Esta temporada de descuentos es una oportunidad para aprovechar las facilidades de pago, pero lo verdaderamente benéfico es comprar con planeación. Una adquisición a crédito ayuda a diferir el gasto, pero sin claridad sobre la capacidad de pago puede generar sobreendeudamiento”, explicó Pablo Levy, director general de Research Land.

Además, 45 por ciento de los consumidores dijo que probablemente usará parte de su aguinaldo para pagar sus compras, mientras que 34 por ciento definitivamente lo hará. Por eso, los expertos recomiendan comparar precios, verificar la autenticidad de las promociones y priorizar lo necesario.

Buen Fin 2025 ı Foto: Freepik y Especial

Aparatos tecnológicos, los favoritos

La tecnología encabeza las listas de deseos para esta temporada: 47 por ciento de los mexicanos planea adquirir televisores, celulares o laptops, seguidos de moda y calzado (31 por ciento) y artículos para el hogar (20 por ciento). Solo 2 por ciento aprovechará los descuentos para viajes o suscripciones.

Pese al auge del comercio electrónico, seis de cada 10 personas todavía prefieren comprar en tiendas físicas; 19 por ciento combina ambos canales y otro 19 por ciento opta por hacerlo exclusivamente en línea.

En cuanto a la percepción de las promociones, 55 por ciento considera que las ofertas son reales y aceptables, mientras que 31 por ciento las califica como muy atractivas. No obstante, 13 por ciento cree que algunos precios están inflados, lo que refuerza la importancia de comparar antes de comprar.

47 por ciento de los mexicanos planea adquirir televisores, celulares o laptops ı Foto: Cuartoscuro

Cuida tus datos y evita fraudes

El aumento en las compras también despierta la actividad de los ciberdelincuentes, que aprovechan el alto volumen de transacciones para lanzar ataques y estafas. De acuerdo con Fortinet, líder mundial en ciberseguridad, seguir buenas prácticas de “ciberhigiene” puede marcar la diferencia entre una compra segura y un fraude.

La compañía recomienda:

Verificar los sitios web y asegurarse de que tengan el candado de seguridad en la barra del navegador

Usar métodos de pago seguros, como PayPal o tarjetas virtuales, que reducen el riesgo de robo de información

Activar la autenticación de dos factores en cuentas bancarias y de correo electrónico para evitar accesos no autorizados

Tomarse unos minutos para revisar estos detalles puede evitar la pérdida de datos personales y financieros durante el Buen Fin

Verifica que los sitios web sean reales ı Foto: larazondemexico

Lo que ofrecen algunas compañías

Para celebrar el 15 aniversario del Buen Fin, Mercado Libre ofrecerá hasta 60 por ciento de descuento en millones de productos y entregas en menos de 24 horas en 28 ciudades. Además, los usuarios podrán pagar hasta en 24 meses sin intereses o recibir 10 por ciento de descuento adicional con la tarjeta de crédito de Mercado Pago.

Entre las categorías más buscadas destacan moda, belleza y tecnología, con miles de opciones que van desde pequeñas marcas mexicanas hasta firmas internacionales. La empresa también anunció la contratación de 23 mil personas en México para reforzar su operación logística, impulsando así el empleo local y la competitividad digital.

Por su parte el Banco Nacional de México, Banamex, anunció una bonificación histórica de hasta 30 por ciento en compras a meses sin intereses durante El Buen Fin 2025. Los clientes obtendrán un 10 por ciento de bonificación en compras a partir de seis meses sin intereses y, durante las “Horas Banamex”, de 3 a 5 p.m., el beneficio subirá al 30 por ciento en negocios seleccionados.

La promoción aplica para todas las tarjetas de crédito Banamex (físicas y digitales, excepto corporativas) con un monto mínimo acumulado de 10 mil pesos y un tope de bonificación de 10 mil pesos por cliente. El registro se realiza desde la app Banamex Móvil o en banamex.com/buenfin, donde se detallan los comercios participantes, entre ellos Mercado Libre, Amazon, Home Depot, Soriana, Telcel, Liverpool y Aeroméxico.

Banamex ofrece bonificación histórica de hasta 30% ı Foto: Especial

